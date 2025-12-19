Thais Carla recebe elogios na web após perder 75 kg: ‘Pq ela vai ficar muito linda!’

Thais Carla, de 34 anos, mostrou nesta sexta-feira (19), o corpo após perder cerca de 75 kg. Em um vídeo nas redes sociais, a dançarina aparece se arrumando para treinar, começando de toalha e depois vestindo short e top justos, que ajudam a sustentar os seios e o excesso de pele.

A publicação recebeu muitos elogios e mensagens de apoio dos seguidores, que destacaram a evolução e a dedicação da influenciadora, que agradeceu o carinho.

Na última quarta-feira (17), Thais já havia chamado atenção ao postar uma foto com macacão de academia, reforçando o foco na rotina fitness. Ela está há meses dedicada ao emagrecimento.