Thais Carla faz ensaio de gestante inspirado no carnaval: “Globeleza gorda”

Grávida de oito meses, Thais Carla, que ficou conhecida como a bailarina plus size de Anitta e hoje é influenciadora digital, se inspirou no carnaval para fazer o ensaio de gestante. Ela, que é mãe de Eva, posou seminua para se tornar a “globeleza”, ícone da folia na Rede Globo. A foto viralizou e acumula 161 mil curtidas no Instagram.

“Globeleza gorda? Tá tendo”, escreveu Tais Carla na rede social. “Meu povo já é carnaval e eu fiz um ensaio de gestante inspirado nessa época do ano maravilhosa.”

A influenciadora ainda escreveu que compartilhou as fotos para fazer uma reflexão com os seguidores sobre representatividade . “Já se olhou no espelho hoje e viu o quanto você pode ser a globeleza desse carnaval com o corpo que vc já tem? Ame seu corpo mulher, seja feliz e pule o carnaval. Já que a TV não nos representa, vamos ser nossas próprias referências”, continuou.

Nos comentários, os internautas foram só elogios. “Queria ter 1% da sua autoestima”, escreveu uma mulher. “Esse ensaio me deixou muito feliz”, disse outra. Uma terceira ainda elogiou o debate levantado por Thais Carla : “Liberdade é não se importar com o que vão dizer”, concluiu a seguidora.