Thais Braz brinca com foto de Viih Tube e affair: 'Além de planta, vela'





Thais Braz brincou sobre a foto ao lado da amiga Viih Tube e novo affair no show de Israel e Rodolffo neste sábado (13) em suaas redes sociais.





Em seu perfil do Twitter, ela comentou: “Além de planta, eu sou vela também”. Gil do Vigor se consolidarizou com a influenciadora e disse: “Entendo, amiga, eu entendo”.

Nos comentários, os fãs entraram na brincadeira. “Vai me falar que não pescou um peixçao ontem”, brincou um. “Pode colocar isso no diferencial do seu currículo”, disse outra. “Não tô acreditando!”, completou mais um.

Além de planta eu sou vela tbm — Thaís Braz (@thaisbraz) November 13, 2021