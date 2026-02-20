Thaila Ayala e Renato Góes curtem temporada em Paris: ‘É lindeza demais’

Na legenda da publicação, Thaila comentou sobre o curto período na capital francesa. “3 dias para apresentar Paris é impossível, mas vamos de clássicos, né?”, escreveu, indicando que o roteiro incluiu pontos turísticos tradicionais e cenários emblemáticos da cidade.

Entre passeios históricos, registros às margens do Rio Sena e cliques cheios de carinho, o casal esbanjou sintonia. A viagem reforça o momento especial vivido pelos dois, que costumam dividir com os seguidores momentos de lazer e cumplicidade ao redor do mundo.