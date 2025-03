Thaila Ayala brilha com look ousado na festa de ‘Vale Tudo’

Acompanhando Renato Góes, que está na novela ‘Vale Tudo’, Thaila Ayala brilha ao eleger vestido ousado de R$ 8 mil para festa com elenco da trama

A atriz Thaila Ayala impressionou ao mostrar o look escolhido para marcar presença na festa da próxima novela das nove, Vale Tudo. Nesta quinta-feira, 20, aconteceu o evento no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e a famosa prestigiou o marido, Renato Góes, e o elenco que farão o remake da trama.

Nada básica, a modelo apostou em um vestido de uma grife britânica e que custa cerca de R$ 8.691. Usando a peça toda brilhante, de modelo ousado, curta e com decote, a artista não passou despercebida e arrancou elogios na rede social com suas fotos arrasadoras.

Festa Vale Tudo”, escreveu a mamãe de Francisco e Tereza na legenda. Nos comentários, os internautas ficaram abismados com a beleza da musa. “Perfeita demais! Linda demais! Maravilhosa”, falou Sophie Charlotte. “Você pegou a beleza do mundo todo pra você, né?”, questionaram brincando.

Assim como Thaila Ayala, Paolla Oliveira também impressionou na rede social ao exibir o vestido com decote duplo que escolheu para a festa. Carolina Dieckmann foi outra atriz do elenco que surpreendeu com sua produção para o evento.

Thaila Ayala chama a atenção com fotos dos filhos

Os filhos de Thaila Ayala e Renato Góes, Francisco e Tereza, encantaram em mais uma aparição. Neste domingo, 16, a atriz postou fotos dos herdeiros curtindo o fim de semana e eles chamaram a atenção dos internautas com aparência.

Cheia de fofura e charme, a caçula, de um ano, apareceu com um look estiloso e abraçando o irmão mais velho, de três anos. A duplinha não passou despercebida e arrancou elogios dos seguidores, além de serem comparados com os pais.