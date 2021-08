Thaila Ayala anuncia primeira gravidez

Reprodução/Instagram Thaila Ayala anuncia gravidez

Thaila Ayala usou o Instagram neste sábado (13) para anunciar que está gravida. A atriz se casou com Renato Góes em 2019 e está grávida pela primeira vez. Ela publicou uma foto no Instagram com as mãos ao redor da barriga e revelou que está esperando um menino.

“Mãe de Francisco”, escreveu a atriz na legenda. Thaila não deu mais detalhes sobre a gestação, como de quantos meses está, mas na foto publicada já é possível notar uma barriguinha.

Renato Góes repostou a foto da esposa no Instagram e também foi contido na legenda. “Pai de Francisco”, escreveu o ator. Nos comentários, a futura mamãe aproveitou para se declarar para o marido. “Já é o melhor painho do mundo. Te amo”, escreveu a atriz que está no ar com a reprise de “Ti-Ti-Ti”.

Diversos famosos também desejaram felicidades ao casal. “Ai, meu Deus, viva! Que notícia boa!”, comemorou Paloma Bernardi. “Coisa mais linda minha vida. Miga, sabe que esse menino vai meu xodó, né?”, disse Isis Valverde para Thaila Ayala. “Coisa mais linda, meu Deus. Parabéns, meu amor. Muito feliz por vocês”, declarou Camilla Camargo.