Teve início nesta segunda-feira, 23, o júri popular relativo ao homicídio da médica Milena Gottardi

O julgamento do ex-marido e do ex-sogro da vítima e de mais quatro réus acontece no Fórum Criminal de Vitória.

Teve início nesta segunda-feira (23/08), no Fórum Criminal José Mathias de Almeida Netto, em Vitória, o julgamento dos acusados de assassinar a médica Milena Gottardi. O crime aconteceu em setembro de 2017, no estacionamento do Hospital das Clínicas, em Vitória.

Serão julgados pelo júri popular, o ex-marido de Milena, Hilário Antônio Fiorot Frasson, o ex-sogro Esperidião Carlos Frasson, além de Valcir da Silva Dias, Hermenegildo Palauro Filho, vulgo “Judinho”, Dionathas Alves Vieira e Bruno Rodrigues Broetto.

O Tribunal do Júri é presidido pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória, Marcos Pereira Sanches e teve início por volta das 10h, com a abertura dos trabalhos e sorteio dos jurados. Cada parte poderia recusar até três jurados, sem justificativa. Após o sorteio, o júri foi formado por quatro mulheres e três homens.

Enquanto durar o julgamento, essas sete pessoas estarão à disposição da justiça, que providenciará toda a estrutura, como segurança, alimentação, alojamento etc.

Em seguida teve início a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual e pelo assistente de acusação. Até o início da noite, foram ouvidas duas médicas amigas da vítima.

Em razão das medidas de segurança para evitar a contaminação pela Covid-19, estão sendo respeitadas as regras de distanciamento social no local, sendo permitida a presença limitada de pessoas, entre partes, advogados, familiares e profissionais da imprensa.

Após a oitiva das testemunhas da acusação e da defesa, serão realizados os interrogatórios do réus.

Em seguida, terão início os debates entre acusação e defesa.

Em seguida, o juiz passa a ler os quesitos que serão postos em votação e indagará à acusação e à defesa se há algum requerimento a fazer e se os jurados querem alguma explicação sobre os quesitos. O juiz, então, convida os jurados, o promotor de justiça e o advogado de defesa a se dirigirem à sala secreta, onde ocorrerá a votação.

Após o encerramento da votação, o juiz lavrará a sentença, que será lida para todos os presentes e encerrará a sessão de julgamento.

A previsão é de que o julgamento seja finalizado até o final desta semana.

