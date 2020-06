Teto de edifício desaba e deixa ao menos 3 mortos na Itália

Corriere TV Pelo menos três pessoas da mesma família morreram

Parte do telhado de um antigo prédio industrial desabou nesta quarta-feira (24) na cidade de Albizzate, na Itália, matando pelo menos três pessoas de uma mesma família.

Tudo aconteceu quando Fouzia Taoufiq e seus três filhos estavam andando por uma rua próxima do centro de Albizzate. Durante a caminhada, a família, que é de origem marroquina, foi surpreendida pelo desabamento repentino do telhado de um edifício, que havia sido recentemente reformado.

Os escombros atingiram em cheio Taoufiq e seus filhos Soulaymane, de 5 anos, que estava andando de bicicleta, e Yaoucut, de apenas 15 meses. A recém-nascida foi levada ao hospital ainda com vida, mas também não resistiu aos ferimentos.

Um terceiro filho da mulher, de 9 anos, que estava na calçada oposta, ficou ileso. Uma outra pessoa também foi atingida pelos escombros e levada para o hospital, mas não apresenta risco de vida.

“Eu vi um matadouro, o que posso fazer? Estou mal, perder uma esposa e dois filhos foi um golpe, será difícil. Como pai, imagina quantos esforços , sacrifícios e sorrisos. Então, você caminha pela rua e esse destino espera por você”, disse Noureddine Hannach, marido de Taoufiq e pai das crianças vítimas da tragédia, em entrevista à emissora “RAI”.

O edifício, que anteriormente era uma fábrica, foi reformado recentemente e hoje abriga dois supermercados e uma pizzaria. O local está localizado na via Marconi, perto do centro de Albizzate, na província de Varese. Segundo as primeiras análises feitas pelos bombeiros, uma falha estrutural do prédio teria causado o colapso do teto.

O líder do partido de extrema direita Liga, Matteo Salvini, afirmou que espera explicações para saber se a tragédia “poderia ter sido evitada”.