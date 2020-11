Testes do xCloud no Brasil começam nesta quarta; veja como se inscrever

Divulgação/Microsoft Microsoft xCloud já pode ser testada no Brasil

Nesta quarta-feira (18), a Microsoft começa a distribuir convites para que os gamers brasileiros possam testar o Project xCloud . A iniciativa tem como objetivo oferecer o streaming de jogos com qualidade de console diretamente em dispositivos móveis Android .

Para que isso seja possível, o aparelho nem precisa ser tão moderno, já que o único requisito é que o Android 6.0 ou superior esteja instalado. Além disso, nenhum hardware do dispositivo é necessário para fazer a transmissão, tudo é feito pela nuvem.

Para jogar os jogos , no entanto, é necessário, além do smartphone , uma boa conexão com a internet – estima-se que 25 MB de velocidade seja o ideal. Usuários do serviço poderão jogar utilizando um controle via Bluetooth ou por comandos na tela do próprio dispositivo. Como ele funciona na nuvem, os saves também poderão ser utilizados em múltiplos aparelhos.

Por enquanto, a empresa afirma que o programa é apenas para testes – a previsão de lançamento oficial por aqui é em algum momento de 2021 -, e serve para “testar, iterar e coletar feedback dos usuários”.

Vale lembrar que, durante esse período de testes, os usuários terão acesso a uma biblioteca gratuita de 32 títulos que inclui ‘Halo: The Master Chief Collection’, ‘Forza Horizon 4’, ‘Shadow of the Tomb Raider’ e ‘PlayerUnknown’s Battleground’. No entanto, quando o serviço for de fato lançado, será parte do Xbox Game Pass Ultimate e exigirá uma assinatura ativa.

Diferença entre o xCloud e o Xbox Remote Play

Atualmente, a Microsoft conta com o Xbox Remote Play , um serviço semelhante com o xCloud em teoria, mas que conta com uma execução ligeiramente diferente. Isso porque, como o nome sugere, o recurso oferece uma jogatina remota. Por esse motivo, ainda é necessário que o console e o smartphone estejam conectados à mesma rede doméstica, já que o videogame servirá como o servidor de transmissão do título.

No caso do xCloud , essa limitação não existe. Os games são de fato processados na nuvem da Microsoft, sem a necessidade de um Xbox . Isso garante mais mobilidade, já que os gamers podem utilizar até mesmo uma conexão de dados móveis para jogar de qualquer lugar.

Como participar

Para fazer a inscrição e testar o serviço, basta acessar o site oficial da iniciativa e entrar com uma conta Microsoft; Em seguida, preencha os campos com as informações solicitadas – o site vai pedir dados sobre o país, tipo de dispositivo e operadora do celular; Também é necessário marcar as duas primeiras caixas de diálogo logo abaixo dos campos de preenchimento e clicar em ‘Enviar’.

Com isso feito, é só torcer para ser um dos selecionados para o programa de testes. Caso o convite chegue por e-mail, basta baixar o aplicativo Xbox Game Streaming (Preview), disponível no Google Play e logar com a conta que recebeu a mensagem da Microsoft convidando para o teste.