Testes de balneabilidade da praia de Guriri só sai antes do Carnaval

Município alega que o mar tem boas condições para banho porque o trecho frequentado não recebe esgotamento de dejetos; resultados sairão em fevereiro

A praia de Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, teve a água do mar coletada e encaminhada para o laboratório, na manhã desta sexta-feira (27), para atestar se o balneário está próprio para banho ou não. O exame foi realizado após o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) um ofício solicitando as informações das condições da água, e a expectativa é que o resultado saia antes do Carnaval. A balneabilidade do local não é informada desde 2019.