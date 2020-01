Testemunha de defesa do filho, Flordelis depõe à Justiça no início de fevereiro

arrow-options Cleia Viana/Câmara dos Deputados Flordelis durante discurso no plenário da Câmara

A Justiça marcou para o próximo dia cinco de fevereiro o testemunho da deputada federal Flordelis dos Santos, no caso que julga a morte do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar. As informações são do jornal O Dia .

Flordelis é uma das testemunhas de defesa de Flávio Rodrigues, seu filho biológico que é acusado de ser o autor dos disparos que mataram o líder religioso.

O documento que determina a data e horário é assinado pela juíza Sonia Maria Alves Lima, da Primeira Vara Precatória do Distrito Federal. Anderson do Carmo foi morto na madruga de 16 de junho do ano passado em Niterói , na Região Metropolitana do Rio.

Dois filhos do casal são acusados do crime e estão presos. Lucas Cézar é filho adotivo e foi o responsável por negociar a compra da arma do crime. Flávio , filho biológico apenas da deputada , confessou ter atirado seis vezes contra o padrasto.

Lucas vai a júri popular, mas ainda sem data definida. A Justiça aguarda pelo testemunho da deputada para decidir sobre o futuro de Flávio.

Em nota, a defesa de Flordelis apenas confirmou a data e informou que não irá se pronunciar além disso por conta do processo correr em segredo de justiça.