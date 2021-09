Teste seu potencial: Você é uma pessoa da manhã ou da noite?

Como a Cronobiologia pode te ajudar a ser mais produtivo na vida pessoal e profissional – Despertar

1 – Despertar

Saber como cada um se comporta ao longo do dia é uma forma de entender o limite e disposição de cada um. Há pessoas que despertam de manhã e sentem na mente, e no corpo, uma disposição diferente. Mas na parte da tarde e da noite, elas têm um outro comportamento.

Conseguem desempenhar atividades numa boa. Outros, demoram mais tempo para começar a trabalhar. Ficam mais lentas determinada hora do dia. ” O Milagre da Manhã” de Hal Elrod éum livro que traz o assunto. O autor traz comportamentos e ações para os leitores fazerem ao despertarem.

2 – Cronobiologia

Segundo Orquist, pesquisador Sueco, há técnicas que podem ajudar as pessoas a serem mais produtivas ese tornarem ativas. El foi um dos que iniciou a ciência chamada Cronobiologia (Cronos, tempo. bio,vida. logia, estudo), em 1970. O questionário criado pelo cientista consegue mensurar o relógio biológico de cada pessoa. E assim perceber se a pessoa é mais matutina, vespertina, e/ou noturna. O termo relógio biológico é considerado por alguns cientistas como ultrapassado, à medida que os estudos da cronobiologia avançam.

3 – Rotina

Para os cronobiólogos, a maioria dos seres humanos teve que se adaptar a rotinas intermediárias, dado ao horário dito “comercial”, das 09hs às 18hs. Mas, como ser mais feliz e produtivo no horário que temos que ser?! é ai onde vão entrar outras questões. Jefferson Vendrametto, especialista de educação, vem para dar algumas dicas e ajudar a melhorar sua rotina.

4 – Regularidade para acordar e dormir

A luz dos aparelhos eletrônicos pode interferir na boa condição do sono, por isso, desligue o celular meia hora antes de dormir. Aproveite também para fazer atividade relaxante e prazerosa, como ler um livro ou meditar, isso ajuda o organismo que já está na hora de ir para a cama

5 – Hora para comer

Alimente-se todos os dias no mesmo horário. Assim você cria uma rotina. O seu corpo tem ciência que em determinado momento vai precisar trabalhar para digerir a comida. A Sociedade Brasileira de Obesidade lista como uma das principais causas da obesidade a alimentação desregulada, principalmente durante a madrugada.

6 – Atividades físicas

O melhor horário para atividades físicas é das 09h às 11 horas da manhã. É e quando o corpo está mais descansado. Nesse momento o baço e o pâncreas aceleram o metabolismo e colocam um ritmo trazendo a energia necessária para realizar as demais atividades. O ideal é você se exercitar no período que você for mais produtivo e evitar se exercitar 2 horas antes de dormir.