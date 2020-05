Teste para anticorpos contra coronavírus é aprovado na Inglaterra

Reprodução/DJ Devin Wild Balada na Alemanha

Os alemães encontraram uma maneira de reativar a vida noturna durante a quarentena em um estilo pouco convencional. O novo conceito de “balada no carro” ganha força em todo o país, e o DJ holandês Devin Wild decidiu divulgar as imagens da festa inovadora em suas redes sociais.

LEIA MAIS: Brasil supera França em número de casos confirmados de Covid-19

As imagens foram tiradas no estacionamento de uma boate, na região de Schüttorf, fronteira com a Holanda. O governo autorizou a entrada de 250 veículos, cada um com no máximo duas pessoas, para manter o distanciamento social. Os frequentadores não podem descer do carro ou deixar o corpo para fora pelo teto-solar.

Reprodução/DJ Devin Wild O DJ holandês Devin Wild, em ação

Enquanto o fenômeno das “baladas drive-in” ganha força, empresários do segmento buscam uma forma de lucrar com a ideia.