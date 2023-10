Testamos: ultrassom micro e macrofocado Atria

Reprodução Atria: com inédita tecnologia pulsada, ultrassom trata flacidez e gordura em sessões mais rápidas e com menos dor

Com a idade, as bochechas dão uma caidinha e o contorno facial já não é mais o mesmo. O convite para conhecer o equipamento Atria veio em boa hora. Confesso que não esperava muito do equipamento, mas me surpreendi com o resultado obtido em apenas uma aplicação, que foi feita no consultório da dermatologista Daniella Curi .

O Atria é a 4ª geração de ultrassom micro e macrofocado, capaz de estimular colágeno, promover efeito lifting e reduzir gordura com menos dor e com a máxima eficácia e segurança ao unir dois tipos de efeitos térmicos, por pontos de coagulação e por zonas de colunas térmicas horizontais.

Antes de começar, a médica faz marcacões no rosto para delimitar a área que será trabalhada e não atingir pontos nevralgicos. A aplicação gera um leve incômodo, com pequenos choques e calor, mas nada que não seja suportável. De tempos em tempos, Daniela Curi pedia para que eu me sentasse e já era visível a mudança no vigor da face.

A tecnologia é a única no mercado a associar scanner de ultrassom com a caneta ultrassônica para gerar dois tipos de efeito térmico com um novo formato de entrega de coagulação radial intermitente, possibilitando tratamentos mais rápidos de rejuvenescimento facial (rugas, flacidez e até poros), flacidez corporal e gordura localizada, com a máxima eficiência e muito menos dor.

Com a melhora da performance, é possível fazer tratamentos faciais mais rápidos, de forma que alguns podem ser feitos em 5 minutos e aqueles feitos em áreas maiores podem ter duração de 20 a 30 minutos. O aquecimento gerado atinge temperatura de 65ºC e é controlado de maneira computadorizada, garantindo maior segurança ao paciente.

O ultrassom focado é um tratamento coringa indicado para vários processos do envelhecimento. Ele tem a ação em camadas mais profundas. Ele atua até mesmo no SMAS (Sistema Músculo Aponeurótico Superficial), que é a camada muscular mais profunda, para ter um efeito de lifting. O ultrassom micro e macrofocado Atria pode agir também nos tecidos mais superficiais e médios, como a epiderme, derme reticular e derme papilar. o o ultrassom microfocado pode ser utilizado para diversos tratamentos faciais, como arqueamento de sobrancelhas, redução das bolsas palpebrais, diminuição da gordurinha do buldogue ou da papada, melhora do contorno facial, melhora da flacidez do pescoço e colo, e corporais, como a diminuição da gordura localizada perto da gordura do sutiã, gordura abdominal, culote, flacidez inclusive de interno de coxa, sobre os joelhos e muito mais.

Dra Daniella Curi O rosto ‘levanta’ em apenas uma aplicação

Ao final, o resultado foi surpreendente. As bochechas parece que mudaram de lugar e o contorno facial ficou mais afinado. Daniella Curi comparou as fotos de antes e depois e, a despeito da minha assimetria facial, ficou nítido que o rosto reagiu bem ao tratamento. O efeito não é permanente, mas a ativação de colágeno se mantém. A indicação é refazer a aplicação dentro de oito meses.

Quanto às contraindicações, gestantes, pacientes que fazem uso de anticoagulantes sistêmicos, com câncer ou com doenças graves em atividade não podem fazer o procedimento.

