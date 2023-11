Testamos: tratamento capilar no Spa Nioxin no ROM.Concept

Divulgação Tratamento Detox capilar com direito a reflexologia

Nioxin, marca da Wella Company, respaldada por mais de 30 anos de pesquisa e desenvolvimento e focada no combate ao afinamento e queda capilar, acaba de inaugurar no Brasil, o primeiro spa da marca no mundo. O convite para conhecer o espaço contemplou um tratamento capilar de Detox, com direito a uma massagem de boas-vindas nos ombros e uma reflexologia.

O espaço é um convite ao relaxamento, desde a decoração, fontes que garantem um barulinho de água, e profissionais altamente qualificados. Depois de um chá, o primeiro passo foi fazer um diagnóstico do couro cabeludo, com um equipamento próprio para isso. Só então foi determinado o tipo de tratamento a ser feito. Enquanto era aplicado o produto, uma massoterapeuta cuidava de relaxar meus pés. Em seguida veio a lavagem, também com xampu e máscara da linha Nioxin, aplicação de ozônio e chapinha de infra-vermelho. Ao final, uma escova para finalizar.

Liderado pela terapeuta capilar Bianca Andrade, NioLeader da marca, o espaço é localizado em São Paulo, no ROM. Concept, salão do embaixador global de Wella Professionals, Romeu Felipe. “Os cuidados com o couro cabeludo são essenciais para alcançar fios mais saudáveis, com mais brilho e menos queda. É um grande prazer estar com a Nioxin liderando o SPA Nioxin e contribuindo para melhorar a autoestima de mulheres no maior salão de beleza da América Latina”, diz Bianca.

Divulgação SPA Nioxin funciona dentro do ROM.Concept, na Avenida Brasil, 126, em São Paulo

As terapias oferecidas pelo SPA Nioxin contarão com a expertise de profissionais que combinarão os produtos Nioxin com técnicas de massagem estimulantes e aromaterapia. Por meio dos 5 sentidos, o SPA traz uma incrível sensação de bem-estar durante o tratamento do cabelo e couro cabeludo, proporcionando uma experiência holística personalizada que se inicia com a avaliação das suas necessidades e tem continuidade em casa, ressaltando a mensagem de que o cuidado com o couro cabeludo precisa ser diário.

“Nossa ideia é tornar o SPA Nioxin referência em cuidado com o couro cabeludo, para que no futuro possamos abrir mais unidades pelo Brasil e pelo mundo. Uma de nossas maiores responsabilidades, como empresa líder nas marcas profissionais de produtos para cabelos, é antecipar as próximas tendências do mercado o quanto antes. Foi assim que surgiu a ideia de abrir o SPA Nioxin para oferecer terapia capilar e cuidado com o couro cabeludo para as nossas consumidoras, além de funcionar como um hub de conteúdo para a marca, para os terapeutas Nioxin e para clientes”, contou Ana Paula Fishcer (Poppy), diretora de Marketing e Educação da Wella Company.

Ozônio, escova massageadora, fóton, infravermelho e aparelho de sucção são algumas das ferramentas utilizadas nas sete terapias oferecidas no SPA. Além disso, o espaço contará com três terapeutas, incluindo a NioLeader Bianca Andrade, três massoterapeutas e uma recepcionista. Todos serão profissionais exclusivos do SPA Nioxin.

Entre os serviços disponíveis, o SPA Nioxin apresenta terapias que preparam o cabelo para receber coloração e estimulam o crescimento dos fios, como a Color Prepare Therapy e a Boost Growth Therapy, além de uma personalizada para a necessidade capilar dos clientes homens, que é a Therapy for Men.

Divulgação Todos os tratamentos no SPA Nioxin são feitos com produtos da marca

Os preços variam de R$550 a R$1.400 por sessão, com duração entre uma e duas horas, dependendo das necessidades dos cabelos, mas o espaço também oferece pacotes com 4 sessões para quem deseja uma experiência mais completa.

Confira o cardápio completo das terapias oferecidas no SPA Nioxin

SCALP DETOX THERAPY | duração entre 1 e 2 horas

Experiência holística com aromaterapia que proporciona um detox refrescante para o couro cabeludo, eliminando células mortas e oleosidade para cabelos mais saudáveis e alinhados, além de ser um momento revigorante para equilibrar mente e corpo.

VALORES: R$ 990 (sessão) | Pacote de 4 sessões: R$ 3.564

BOOST GROWTH THERAPY | duração entre 1 e 2 horas

Experiência que cuida do couro cabelo promovendo um ambiente saudável para o crescimento dos fios. Indicada para cabelos enfraquecidos e propensos à queda, ela auxilia na ancoragem dos fios e estimula o crescimento e a densidade capilar, ativando a corrente sanguínea para mais oxigenação.

VALORES: R$ 1.200 (sessão) | Pacote de 4 sessões: R$ 4.320

COLOR PREPARE THERAPY | duração entre 1 e 2 horas

Preparação poderosa que permite que o cabelo receba coloração e procedimentos químicos de forma segura, proporcionando fios mais resistentes, saudáveis e brilhantes.

VALORES: R$ 880 (sessão) | Pacote de 4 sessões: R$ 3.168

COLOR RECOVERY THERAPY (pós-química) | duração entre 1 e 2 horas

Terapia de reconstrução do fio para reestabelecer o estado saudável da fibra capilar e proporcionar um cabelo forte e alinhado pós-química ou coloração. Contém antioxidantes que mantem os fios com muito mais hidratação, brilho e cor.

VALORES: R$ 880 (sessão) | Pacote de 4 sessões: R$ 3.168

ANTI-FRIZZ THERAPY | duração entre 1 e 2 horas

Terapia que ajuda a reestruturar a fibra capilar repondo vitaminas e lipídios para fios encorpados e selados. A terapia anti-frizz corrige as imperfeições dos cabelos devido a exclusiva escolha de ativos umectantes, além de proporcionar uma experiência relaxante.

VALORES: R$ 760 (sessão) | Pacote de 4 sessões: R$ 2.736

THERAPY FOR MEN | duração entre 1 e 2 horas

Terapia que proporciona um momento de cuidado focado nas necessidades específicas de cada homem, promovendo um couro cabeludo saudável e maior densidade capilar.

VALORES: R$ 550 (sessão) | Pacote de 4 sessões: R$ 2.000

MOON THERAPY | duração entre 1 e 2 horas

Terapia inspirada na energia e vitalidade da lua cheia para potencializar a absorção dos nutrientes e o crescimento dos fios e equilibrar o organismo. Neste serviço, é incluído o bordado, procedimento que retira “pontas duplas”, eliminando o frizz e mantendo o volume dos fios.

VALORES: R$1.400 (sessão) | Pacote de 4 sessões: R$5.040

MASSAGENS SPA NIOXIN | duração entre 1 e 2 horas

Reflexologia com óleos e ervas para uma experiência relaxante – R$ 250

Massagem relaxante para os ombros para um momento de renovação – R$ 170

Massagem revigorante para as mãos para uma sessão revitalizante – R$ 100

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!





Fonte: Mulher