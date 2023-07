Testamos: Reconstrução capilar ‘The Rescue’ do Mega Studio Be Emotion

Arquivo pessoal Fiz o teste da reconstrução capilar ‘The Rescue’

O convite para conhecer a hidratação capilar do Mega Studio Be Emotion caiu como uma luva para quem, como eu, não tem o hábito de fazer procedimentos nos cabelos. Não uso química, não tinjo e mantenho os fios encaracolados em seu aspecto natural. Mas isso não impede que, vez ou outra, os cabelos exijam um cuidado a mais. Estive na unidade da rua Normandia da rede, em Moema, e fui atendida por André, responsável por realizar a reconstrução ‘The Rescue’.

Arquivo pessoal A reconstrução é feita com três cremes diferentes

Primeiro ele aplica um xampu de limpeza profunda, para só então dar início ao procedimento, composto de três etapas, com cremes distintos. O primeiro é o tratamento intensivo da porosidade. O segundo passo é o reparador de cutícula e, por fim, a máscara de reparação profunda. Os cachos ficaram soltos e o resultado é imediato, com mais brilho e maciez.

O Mega Studio Be Emotion, idealizado pela hairstylist Marcella Dias em sociedade com João Appolinário Neto, filho do fundador e presidente da Polishop, João Appolinário, oferece para seus clientes serviços de beleza de qualidade e baixo custo, com espumante como cortesia.

O estúdio de cabeleireiro, que, hoje, conta com 15 unidades, sendo cinco espaços próprios e 10 franquias, tem o objetivo de abrir mais 10 operações em 2023. Com uma média mensal de 6 mil clientes que passam pelos salões e faturamento de R$1 milhão por mês, totalizando R$12 milhões no ano, a marca apresentou um crescimento de 30% em 2022 e já tem planos de expansão para fora de São Paulo nos próximos anos.

“Nosso objetivo principal é proporcionar todo o suporte necessário aos nossos franqueados e clientes, com o selo de qualidade da Be Emotion. Por isso, fizemos questão de desenvolver nossos próprios produtos de beleza e um sistema de gerenciamento exclusivo e diferenciado”, explica João Appolinário Neto. Os profissionais e clientes dispõem de opções variadas, que vão desde água oxigenada e pó descolorante, até xampu, condicionador, hidratação e reconstrução, tudo com a assinatura da Be Emotion, além de contar com a marca Alfaparf Milano como parceira em produtos para coloração.

Divulgação O Mega Studio Be Emotion foi idealizado pela hairstylist Marcella Dias em sociedade com João Appolinário Neto

“Temos um centro de capacitação, localizado na cidade de São Paulo, onde proporcionamos e oferecemos todo o treinamento necessário para os profissionais, com nossos produtos exclusivos e o know how Be Emotion, assegurando, assim, a qualidade do serviço como um todo”, complementa Marcella Dias.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher