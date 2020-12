Testamos: produtos para manter os cabelos bonitos e saudáveis durante o verão

O verão é uma das estações do ano em que os cabelos mais pedem atenção. O calor, exposição ao sol, ao mar e à piscina acabam deixando os cabelos mais secos ou fragilizados. Para evitar que isso aconteça, o ideal é manter uma boa rotina de cuidados durante toda a estação.

Confira a seguir uma seleção de produtos testados pelo iG Delas para manter seus cabelinhos bonitos e cheirosos. Tem creme pra pentear, máscara, óleo, anti frizz, e claro, xampus e condicionadores por preços que vão de R$ 13 a R$ 116 e que podem ser adquiridos em kits ou individualmente.

Divulgação Gel definidor azeite de oliva SOS Cachos – 550 g (R$ 17,30)

O produto contém azeite de oliva e óleo de argan, dois produtos que em geral vão muito bem com cabelos e secos (como os meus), é indicado para todas as curvaturas, em especial para cabelos com pouca definição e com frizz.

Vou começar pela parte que eu não gostei: o cheiro. Não é ruim, é aquele cheiro bem de gel genérico. Por não ser perfumado como outros géis e geleias da Salon Line fiquei um pouco decepcionada. Tirando isso achei que o produto funciona bem dentro do que se propõe, sem deixar o cabelo ressecado, duro ou com aspecto molhado. Usei logo após lavar o cabelo, sem aplicar nenhum creme e no dia seguinte estava com o cabelo praticamente intacto, um excelente day after.

É um produto legal para levar em uma viagem, porque além de ajudar a manter o cabelo quando você não quer ficar tendo muito trabalho, a embalagem com tapa de rosca é bem segura com relação a vazamentos.

Divulgação Kit Hidratação Maria Natureza + Creme para pentear cachos (R$ 55,30)

Queria experimentar essa linha faz tempo, porque eu sou muito suscetível a produtos com ingredientes naturais e embalagens bonitas. Não me decepcionei. Os principais ingredientes ativos do kit – leite de coco, abacate e vinagre de maçã – geralmente vão muito bem no meu cabelo.

O xampu dá uma sensação de cabeça limpa, muito bom para os dias de calor e pra quem tem cabelos ou as raízes mais oleosas. O condicionador e o creme para pentear completam o serviço, deixando os cabelos bem macios e cheirosos, e a máscara de tratamento proporciona uma hidratação extra bem rápida e eficiente, com aplicação de 3 a 5 minutos.

Livres de sulfatos, parafina, parabenos, petrolatos, conservantes e sal, a linha é apropriada para todas as curvaturas de cachos e pode ser usada em crianças a partir de 3 anos. O xampu e o condicionador vem em embalagens de 350 ml e o creme para pentear em uma um pouco menor, de 300 ml. Todos possuem proteção UV e contra mudanças climáticas, ideal para usar nos dias que for pegar uma praia ou piscina. Os itens também podem ser adquiridos individualmente.

Divulgação Óleo para cabelos 24-45 Souvie- 30 ml (R$ 84)

O produto composto de óleo de pracaxi, de girassol e de açaí já me conquistou pelo cheirinho delicioso cítrico/adocicado. Ele tem uma consistência mais de sérum que de um óleo. Isso tem um lado positivo e um negativo. O negativo é que ele não rende muito.

O positivo é que ele não deixa o cabelo pesado ou gorduroso, porque espalha muito fácil. Aliás, outro ponto positivo é que por não ser pesado, ele pode ser aplicado com frequência ou antes de dormir – você acorda com as pontas hidratadas e o cabelo bem cheirosinho sem estragar sua roupa de cama.

Divulgação 4 – Kit Linha Pra Brilhar + Proteína MARA Up2U (R$ 200,60)

Diferente de outros pré xampu, a proposta (ousada) da Proteína MARA é ser uma máscara de hidratação. Você aplica 20 minutos antes do banho e depois usa o xampu e condicionador normalmente. Ela tem na composição proteína de arroz e pró vitamina B5 e é indicada para todos os tipos de cabelo. Usei seguida do xampu e condicionador da marca, cuja formulação contém D-Pantenol, Proteína de Amêndoa e Óleo de Castanha do Brasil e finalizei com o Spray Anti Frizz.

Eu tenho cabelo seco, então sempre que leio “para todos os tipo de cabelo” já acho que é lenda urbana. Nesse caso, os produtos usados em conjunto funcionaram muito bem em termos de limpeza, hidratação e praticidade, além de contarem com os bônus de serem veganos, virem em embalagens bonitas e serem bem cheirosos. Os itens são todos veganos e livres de sais e óleos minerais. Eles também podem ser comprados individualmente.

Divulgação 5- Máscara Capilar Fortificante de Karité The Body Shop – 240 ml – R$ 119

Usei a primeira vez quando tinha acabado de passar uns dias na praia. Apesar de ter sempre muito cuidado com meu cabelo no verão, tomar banho de mar e sol por dias seguidos acaba danificando os fios. A máscara deixou meu cabelo super macio e hidratado na primeira aplicação – o que eu já esperava porque a manteiga de karité é outro componente que me faz apostar em produtos de cabelo sem medo de ser feliz.

A máscara também leva em sua composição manteiga de cacau e óleo de coco, o que contribui para a recuperação de cabelos secos. Ela é super cheirosa e tem uma consistência quase de manteiga, o que é bom porque evita o desperdício e não fica escorrendo (dá pra aplicar e ir fazer outra coisa enquanto espera o tempo de agir). Outro ponto positivo é que a aplicação recomendada pelo fabricante é de apenas cinco minutos, o que facilita muito na correria do dia a dia.