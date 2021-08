Testamos o ultra sérum lançamento da Be Belle, o Be Hialuronic

Divulgação Lançamento de agosto, ultra sérum Be Hialuronic da Be Belle





O ácido hialurônico é um dos queridinhos do momento quando se fala de cosméticos e rotina de skincare . Hoje em dia é possível ver uma gama de produtos, especialmente hidratantes e séruns com este ativo que, na realidade, é uma substância natural do organismo, mas assim como o colágeno , vai reduzindo com a passagem do tempo e exposição solar . Um ponto importante sobre este ativo é que seu efeito depende do grau de penetração na pele.

O sérum lançado em agosto deste ano pela Be Belle, o Be Hialuronic leva o ultra no nome ao prometer hidratação imediata, profunda e de longa duração na pele. Ele também garante que o colágeno da pele será protegido pelos bio-peptídeos miméticos – substância que imita o sistema natural da pele e, neste caso, funciona como regenerador de colágeno .

Arquivo pessoal Antes da aplicação do sérum





Um dos diferenciais que eu senti foi a textura em aqua-gel que, até o momento, eu não havia experimentado em outros séruns (geralmente encontrava em um formato mais oleoso ou líquido). Apesar de ficar receosa no começo quanto à hidratação profunda por um sérum com essa consistência, tive uma surpresa positiva ao perceber que ele espalha e absorve bem na pele somente com duas gotas, se for só a área do rosto e três se quiser incluir o pescoço. A secagem é rápida (outro ponto positivo na vida desta mãe que vive correndo) e o toque na pele é seco logo que você espalha e vai suavizando.

Arquivo pessoal Com três gotas do Be Hialuronic no rosto

A sensação de hidratação longa é uma realidade e ela não vem acompanhada de oleosidade, algo que me preocupa já que séruns devem ser usados em conjunto com protetor solar ao longo do dia. O uso contínuo também não prejudica neste ponto, trazendo alguns dos benefícios prometidos pelo produto, como a suavização de linhas finas e firmeza da pele.

Assim como outros séruns, este também faz diferença desde o primeiro uso, especialmente na uniformização da pele. O que eu percebi com o uso contínuo e que é algo que ele não promete, foi uma leve redução nas manchas – eu tinha algumas nas bochechas e percebi que, com o uso contínuo, elas estão reduzindo. Outro ponto que está na proposta do produto é a firmeza da pele, algo que eu também senti e não só pela textura do produto ser aqua-gel, mas depois de horas de uso.

Arquivo pessoal Pele depois da aplicação

O ultra sérum Be Hialuronic da Be Belle custa R$ 186 o frasco com 30 ml, e de acordo com o site do fabricante, rende 85 aplicações, duas gotas usadas no rosto. Eu uso três porque incluo o pescoço.