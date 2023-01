Testamos o Limpa Vidros Visão Perfeita que remove facilmente gorduras

Reprodução A embalagem contém 300 ml, o suficiente para aplicar em 10 carros médios

Limpa vidros existem aos montes nas prateleiras de supermercados, mas o difícil é encontrar que remove as marcas de gordura mais difíceis e sem desperdícios, principalmente se a “gordurinha localizada” persistir. A solução pode estar nas latas de aerossol: basta aplicar na área desejada, deixar a espuma agir, esfregar com uma toalha e depois dar o acabamento com outra.

Com algumas opções no mercado, resolvemos avaliar a da marca Proauto que possui um dos melhores custo-benefícios. A lata aerossol do Limpa Vidros Visão Perfeita que vem com 300 ml, por exemplo, pode ser encontrada nos principais supermercados e lojas virtuais e custa menos de R$ 15 , lembrando que não estamos considerando o valor do frete, que vai variar para cada região.

No nosso caso, por exemplo, compramos pela loja de e-commerce Magazine Luiza e pagamos o frete de R$ 25 . Assim, optamos por comprar mais de uma unidade para compensar o valor do frete, uma vez que ele ultrapassou o do produto.

Antes de mais nada, é preciso tomar cuidado, pois qualquer desengordurante é composto de solvente e álcool e, no caso dos carros equipados com película para vidros – o popular insulfilm –, pode manchar. Assim, a dica é aplicar na flanela de microfibra pouca quantidade e espalhar delicadamente sobre uma superfície pouco exposta (como a região próxima ao retrovisor, por exemplo) e ver como ele reage.

Foi exatamente o que fizemos com a nossa cobaia de testes, um Honda Fit 2010. O resultado foi exemplar e não manchou. Já na parte externa das janelas e para-brisa , submetemos o produto a um desafio ainda maior. Aplicamos silicone líquido e graxa em pasta e depois aplicamos a Espuma Limpa Vidros diretamente sobre a contaminação. Com apenas duas aplicações, conseguimos remover toda a gordura dos vidros.

Além de vidros , ele é recomendado para limpar espelhos e uma vantagem é que com pouca quantidade a espuma remove com eficácia qualquer tipo de sujeira , e não escorre, se comparado aos desengordurantes líquidos.

Na questão da durabilidade, em nossos testes, conseguimos fazer a aplicação completa (para-brisa, janelas laterais e vigia traseiro) de cinco carros do porte do nosso Honda Fit. Ou seja, por apenas R$ 15 , cada carro desembolsou somente R$ 3 de custo na limpeza.

Quanto ao aroma, o Limpa Vidros Visão Perfeita da Proauto não deve incomodar, principalmente aos olfatos mais sensíveis, já que conforme notamos, ele se dissipa rapidamente no ar.

O único ponto que deixou a desejar são as letras minúsculas contidas nas instruções do limpa vidros, principalmente porque qualquer incidente que possa ocorrer, o usuário recorrerá aos cuidados descritos na embalagem.

Reprodução Em carros com a película solar, é preciso cuidado sob o risco de manchá-la

LIMPA VIDROS VISÃO PERFEITA PROAUTO 300 ML

PREÇO MÉDIO: R$ 15

MAIS INFORMAÇÕES: www.proauto.com.br

