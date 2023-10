Testamos: massagem relaxante do Sommos Spa

Divulgação Luciana ficou duas horas no spa, em uma experiência relaxante

Fui convidada para conhecer o Spa Sommos que fica em São Paulo. Um verdadeiro oásis de autocuidado em meio à cidade. Ele oferece técnicas de relaxamento para o corpo e a mente. O empreendimento conta com uma estrutura física muito bem elaborada para que os clientes possam experimentar e vivenciar um momento de autocuidado em que todos os detalhes são pensados para que se possa relaxar profundamente o corpo e a mente.

Inspirado pela visão da fundadora, a médica Tatiana Santana, ele enfatiza a ligação intrínseca entre corpo, mente e alma. Tatiana, uma especialista em Infectologia com uma profunda compreensão da interconexão da saúde física com a qualidade de vida, usou suas experiências pessoais transformadoras para valorizar tratamentos ancestrais que proporcionam um bem-estar holístico. A equipe, buscando inspiração nas práticas ancestrais como Medicina Grega, Chinesa, Ayurvédica e Indígena, desenvolveu uma variedade de tratamentos que endereçam tanto a cura física quanto espiritual, acreditando firmemente que a verdadeira saúde engloba corpo, mente e alma.

Divulgação No Sommos Spa, os tratamentos são para descansar, energizar, nutrir ou purificar

O spa proporciona quatro principais viés de tratamentos: descansar, energizar, nutrir ou purificar. Das experiências sensoriais que são oferecidas, eu escolhi aquela que mais fazia sentido para mim no dia. Estava bastante cansada, por isso escolhi a primeira opção. Nesta etapa, depois de me trocar e ficar de roupão de banho, fui conduzida para uma sala e recebi um delicioso escalda pés.

Logo após, deitei na maca de massagem e pude aliviar minhas tensões completamente. Além disso, o ambiente é composto por música suave, um aroma delicioso de ervas e uma iluminação baixa, desta forma, consegui desconectar dos problemas e urgências do dia-a-dia mesmo que por um breve momento, quase duas horas. O lugar realmente proporciona uma atmosfera de calmaria. Fiquei quase 50 minutos sendo massageada pela massoterapeuta e consegui obstruir algumas tensões nas costas e no pescoço.

Divulgação Luciana saiu do Sommos Spa energizada

A segunda etapa do meu momento Day Spa foi na Cabine de Terapia Binaural. Ela envolve a reprodução de dois tons diferentes em cada ouvido, o que cria uma ilusão de som que estimula a atividade cerebral e ajuda a induzir um estado de relaxamento. Em uma salinha pequena fiquei por 25 minutos escutando os sons e consegui abstrair bastante qualquer tipo de pensamento negativo.

Saliento que em toda minha experiência, deixei meu celular guardado no armário do vestiário, preferi não acessá-lo para realmente me desconectar das interferências do mobile e acredito que isso colaborou bastante para que eu pudesse vivenciar estes momentos únicos de relaxamento. E com certeza alcancei o objetivo de relaxar e descansar completamente, mesmo que por um breve período de duas horas.

O Spa Sommos fica localizado em São Paulo, na Rua das Rosas 494 e o contato é (11) 94167 9656.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher