Testamos alongamento de cílios e te contamos a experiência completa

Arquivo pessoal Antes e depois do alongamento de cílios

Resumo O alongamento de cílios é uma técnica de beleza para realçar o olhar e ficou popular entre as personalidades da mídia

A extensão dura cerca de 25 dias e precisa de manutenção

O Delas te conta tudo sobre a experiência na Lash House

De três anos para cá, a extensão ou alongamento de cílios se tornou uma verdadeira febre em todo o mundo. Atrizes como Bruna Marquezine, Deborah Secco e Ísis Valverde aderiram à técnica para deixar o olhar mais realçado. Existem algumas opções para quem deseja ficar com os cílios grandes, entre elas estão: fio a fio, volume russo, volume brasileiro e megavolume.

Como qualquer outro procedimento, o alongamento tem restrições e não é recomendado para quem tem alergia a esmalte e pessoas que estejam em tratamento de câncer. O Delas foi convidado para realizar o procedimento na Lash House, centro estético em São Paulo, referência em extensão de cílios no Brasil.

Fiquei bem animada para testar a técnica, pois meus cílios naturais são bem retos e pequenos, então até para passar rímel tenho uma certa dificuldade. Chegando no estabelecimento, é preciso preencher uma ficha de anamnese com dados importantes ligados à saúde e também algumas informações pessoais dos clientes. Eles indicam chegar 15 minutos antes para fornecer as informações com calma e não atrasar o tempo do procedimento.

Após o preenchimento da ficha na recepção, fui direcionada a um outro cômodo onde são feitos os procedimentos estéticos. Esta parte da Lash House conta com três macas que são distanciadas. Quem me atendeu foi a proprietária Thais Giraldelli, que foi superatenciosa e preocupada durante todo o procedimento. Para mim, a técnica escolhida foi a “volume brasileiro” (R$ 295 a aplicação e R$ 195 a manutenção). Ela me perguntou como eu gostava do meu olhar e eu disse que optava por algo mais natural, não tão cheio.

Antes de fazer o alongamento, eu pensei que a técnica doía, incomodava e também levaria muito tempo, mas fiquei bem surpresa e não exagero quando falo que quase dormi durante o processo, foi tudo muito tranquilo! A Thaís me deixou bem informada e me avisou que talvez a esmaltação poderia dar um leve ardor, mas que passaria em minutos. Eu também não senti nada.

Em média, os procedimentos de alongamento demoram entre 1 hora e 2h30 para serem feitos, mas por ter prática há muito tempo, o processo com a Thaís foi bem rápido e durou cerca de 45 minutos. É preciso ficar alguns minutos de olhos fechados após a finalização para dar mais firmeza à cola e, depois, eles colocam um ventilador de pescoço para secar o esmalte com mais rapidez.

A manutenção da extensão é indicada entre 15 e 21 dias após o procedimento, assim, os fios seguem alinhados. Antes de sair do estabelecimento, recebi uma escovinha de cílios e a recomendação é penteá-los uma vez ao dia. Para a limpeza, basta usar água e shampoo ou sabonete neutro. Todas essas informações ficam disponibilizadas em duas cartilhas virtuais que o atendimento da Lash House envia ao cliente.

Arquivo pessoal Alongamento de cílios duas semanas após a aplicação

Também é recomendado ficar 24 horas sem lavar ou molhar as extensões, para não correr nenhum risco de amolecer o adesivo. No dia seguinte da aplicação, elas enviam uma mensagem aos clientes para saber como está o pós-alongamento, perguntando se tivemos desconfortos ou algo parecido. Achei isso bem bacana porque se mostram sempre dispostas a atender as necessidades de quem passou por lá.

Já faz duas semanas desde a minha aplicação e meus cílios continuam bem bonitos. Alguns já caíram, mas nada que me incomode e o meu olhar continua bem realçado! Eu adorei a experiência, não achei que gostaria tanto do resultado final, mas foi uma verdadeira mão na roda e fui surpreendida. O bom do alongamento é que você já acorda pronta e a autoestima também fica mais alta. Para quem tem curiosidade, indico!