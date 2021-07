Testamos: a nova linha de skincare da Ricca

Divulgação O Delas te conta o que achou dos novos produtos de skincare da Ricca

No inverno, uma boa rotina de skincare é o que ajuda a salvar a pele do ressecamento. Hoje em dia, manter uma boa rotina de cuidados com a pele se tornou bem importante para quem quer manter aquele glow especial no rosto durante todas as estações do ano.

A linha de cuidados faciais da Ricca promete ajudar na missão hidratação e limpeza facial da pele. Com produtos para limpeza, esfoliação, hidratação e demaquilantes, cada um tem o objetivo de atender às necessidades de quem pretende manter o skincare de forma boa e barata. A redação do Delas te conta em detalhes o que achou, confira as resenhas:

Hidratante Hidra Berry – R$ 19,90 (por Gabriela Ferreira)

Divulgação Hidratante Hidra Berry – R$ 19,90

Quando comecei a testar esse hidratante, saí de uma semana testando um sérum que deixou a minha pele seca demais. A embalagem do Hidra Berry vem com 50 g de produto, promete ter absorção imediata e é feito com base de água.

A absorção do hidratante na pele é realmente muito rápida e isso é um ótimo ponto para quem, assim como eu, não gosta de sentir o rosto pesado de produtos ou com aquela textura pegajosa. Na primeira semana de uso eu já percebi que a minha pele tinha melhorado bem no quesito hidratação e o produto cumpriu bem seu papel. Algo que pode incomodar quem não gosta de cheiro forte é justamente o aroma, que é suave, mas prende na pele por algum tempo.

De acordo com a marca, o hidratante é feito para todos os tipos de pele. Eu tenho a pele mista/oleosa e, para a minha alegria, não senti aumento no nível de oleosidade. Pele hidratada e cheirosa check!





Lenço de limpeza Cocooil Vibes e Mais que Blue, Berry! ! R$ 16,90 (por Gabriela Ferreira)

Divulgação Lenço de limpeza Cocooil Vibes e Mais que Blue, Berry! ! R$ 16,90

Esse lenço de limpeza me surpreendeu! São 25 unidades que rendem muito, já que é indicado usar os dois lados para tirar a maquiagem. Ele é indicado para peles secas, mas na minha também funcionou muito bem. Assim como promete na embalagem, ele proporciona super-hidratação e restauração sem deixar a pele oleosa.

Algo bem característico do produto, assim como o Hidra Balm, é o cheiro forte de coco. Para quem gosta, isso é só mais um ponto especial do lencinho, mas para quem não curte muito, pode ser algo que incomode.

No lenço de blueberry, o cheiro das frutinhas é bem mais suave e ele é o ideal para as peles mistas. Assim como o de coco, não deixou a minha pele oleosa e para retirar uma make composta por base, corretivo, bronzer, blush, delineado, sombra e rímel ele cumpriu bem o papel.

As minhas experiências foram superpositivas. Os lenços retiraram muito bem a minha make e senti que deixaram a pele bem limpa e hidratada. Aprovados!

Escova facial 2 em 1 – R$ 20,90 (por Gabriela Ferreira)

Divulgação Escova facial 2 em 1 – R$ 20,90

Outro produto ótimo para quem quer uma fazer uma limpeza mais profunda da pele é a Escova Facial 2 em 1. De um lado, as cerdas brancas proporcionam a limpeza de uma forma mais trabalhada, já o outro lado, com cerdinhas mais duras, focam na esfoliação do rosto.

As cerdas brancas agem de forma muito leve no rosto, não agridem e trazem uma sensação gostosa. Em peles mais sensíveis, o lado de esfoliar pode não ser a melhor opção, justamente por ter as cerdas mais duras. O produto é 100% manual, então o manuseio embaixo d’água pode acontecer tranquilamente.

É necessário deixar a escovinha em um lugar seco, de preferência fora do banheiro, para que ela seque por inteiro e não corra risco de estragar. No geral, é um ótimo produto para dar um “trato” mais pesado no rosto em casa.

Esponja Konjac – R$ 11,57 (por Gabriela Ferreira)

Divulgação Esponja Konjac – R$ 11,57

Quando eu vi o produto em estado seco, me assustei um pouco por parecer que seria muito ríspido para a pele. Fui surpreendida! Assim que a esponja entra em contato com a água, ela ganha maciez e aumenta de tamanho, ficando mais suave de passar na pele.

Além de ajudar o rosto a ficar ainda mais bonito, ela também é 100% natural e biodegradável. Eu senti que usando a esponja de esfoliação, a minha pele ficou bem lisinha. Basta pegar leve no manuseio e se livrar da pele morta! Adorei.