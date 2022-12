Testamos a nova BMW F 900R

Gabriel Marazzi BMW F 900R é menos potente que versão europeia, e rivais, mas comportamento dinâmico não decepciona

Teremos uma nova motocicleta BMW para o início de 2023. A nova roadster F 900R já teve sua produção iniciada na fábrica de Manaus – AM, e, conforme divulgação do fabricante, não é apenas uma substituta para a BMW F 800R, mas uma motocicleta completamente nova .

Bem ao estilo naked esportiva, brigando pelo gosto do freguês com a Kawasaki Z900R ou a Ducati Monster , para citar apenas dois exemplos, a BMW F 900R permite alternar tanto uma pilotagem comportada, para um belo passeio, ou essencialmente esportiva, e quem sabe, até, em um track day em circuito fechado.

Sua antecessora, a BMW F 800R teve a sua produção iniciada no Brasil em 2012, com motor de 798 cm³ , 87 cv de potência e 8,8 kgfm de torque. Sua principal característica visual eram os dois faróis de tamanhos diferentes , o que a definia como uma motocicleta muito agressiva. A BMW F 800R foi descontinuada em 2018, quando a família bicilíndrica da marca estava estreando o novo motor de 853 cm³ e essa naked ficou fora do line-up no Brasil .

A nova BMW F 900R tem o motor derivado deste último, com cilindrada aumentada para 895 cm³ e 85 cv de potência . Vale ressaltar que a mesma motocicleta, disponível na Europa desde 2019, tem potência de 105 cv. Segundo a marca alemã, a menor potência é para adequar o motor às normas brasileiras de ruído .

A BMW F 900R tem dois modos de pilotagem, Rain e Road , e o painel TFT colorido de 6,5 polegadas é personalizável, o que significa que o piloto determina quais as informações mais importantes devem aparecer na tela em exibição imediata.

Divulgação BMW F 900R conta com dois modos de pilotagem na versão Sport, e na versão Sport+ são quatro

A conexão com um telefone celular também é possível por meio do sinal Bluetooth , utilizando-se o aplicativo BMW Motorrad Connected . Ligações telefônicas e reprodução de música também são possíveis, se utilizado um capacete com sistema de comunicação BMW Motorrad.

A BMW F 900R está disponível em duas cores no mercado nacional, preta ( BlackStorm Metallic ), e azul ( Racing Blue ). São duas versões oferecidas, Sport e Sport +.

A F 900R Sport+ tem alguns itens adicionais em relação à Sport, como controle dinâmico de tração DTC , controle dinâmico de freio motor MRS, sistema de partida sem chave , assistente de troca de marchas quickshift , preparação para GPS, freios ABS pro, monitoramento de pressão dos pneus, controlador de velocidade de cruzeiro, spoiler inferior e dois modos de pilotagem adicionais: dynamic e dynamic pro .

Experimentei a nova BMW F 900R na pista do Circuito Panamericano e descobri que a motocicleta é realmente muito divertida , com uma posição de pilotagem adequada para a dupla finalidade do modelo e muito esportiva quando solicitada, mesmo com o tempo chuvoso e com a pista molhada.

Divulgação BMW F 900 R já está sendo produzida em Manaus e chegará às lojas no início de 2023

Aproveitei o dia e experimentei também dois modelos apresentados há pouco pela BMW e que ainda não havia pilotado, a nova R 1250 RT (com algumas ligeiras mudanças em relação à última vez em que viajamos com esse modelo, há uns dois anos), e a nova custom da marca, a estilosa BMW R18 .

Pena que não tenho as fotos feitas com essas motocicletas naquele dia, mas voltaremos a falar nelas quando estiverem disponíveis para uma avaliação mais criteriosa.

As novas BMW F 900R Sport e BMW F 900R Sport+ começam a ser entregues aos compradores no início de janeiro, custando, respectivamente, R$ 64.900 e R$ 73.500 .

