Testamos a Foreo Luna 3 por 10 dias; confira a resenha

Divugação Conheça as funções do aparelho queridinho das blogueiras





Sou novata nesse negócio de skincare e tendo a olhar com muita desconfiança para produtos “milagrosos”. Logo, quando a primeira versão da Foreo surgiu eu não botei muita fé e achei que fosse apenas uma esponja cara. Então devo dizer que me surpreendi muito ao usá-la.

Optei pela Foreo Luna 3 para peles sensíveis. Na primeira vez usei à noite com o sabonete facial líquido que já uso normalmente. Ao lavar já senti a pele macia e lisinha de um jeito nunca visto (e eu considero minha pele muito boa). Depois disso usei água micelar e hidratante. A pele absorveu o produto rapidinho, o que foi ótimo porque é muito chato ir dormir com o rosto pregando no travesseiro.

Leia também Produtos de beleza veganos pra você se cuidar da cabeça aos pés





Na segunda vez eu usei no banho, aproveitando que a Foreo é à prova d’água. Dessa vez fiz o ritual completo de cinco produtos após seu uso. Não fiquei com o rosto tão liso quanto na primeira vez, mas acho que é normal, já que eu havia feito essa limpeza profunda apenas três dias antes.

De novo os produtos foram absorvidos bem rapidamente (sérum, o creme para os olhos e hidratante noturno). Não costumo ter muita oleosidade na face, mas notei que no dia seguinte acordei com uma expressão menos cansada que o habitual e uma cara de pele bem cuidada, o que indica que a ação foi potencializada pela limpeza facial prévia.

No geral eu gostei muito. A pele não fica vermelha e não há reação de usar os produtos de skin care depois – duas coisas que eu temia. A bateria (carregada por meio de um cabo USB) dura bastante, o design é lindo e fácil de manusear. Gostei de poder programar o tempo e a intensidade de uso pelo celular, me senti luxuosa e tecnológica.

Divulgação A Foreo Luna 3 pode ser usada para limpeza de pele e como massageador facial





Outra coisa super legal da Foreo Luna 3 é que ela também pode ser usada para massagem facial, auxiliando no relaxamento dos músculos da região e na absorção dos produtos da sua rotina de skincare. Por meio do aplicativo que você baixa no celular é possível escolher um dos quatro programas de massagem, bem como a intensidade das vibrações.

Os programas vão de dois a quatro minutos. Os mais curtos são para áreas específicas do rosto – olhos/testa, boca/queixo e pescoço – e o mais longo para todo o rosto e pescoço. Esta função me agradou muito, porque permite que a Foreo seja usada com mais frequência – o que faz valer mais o investimento no aparelho (que não é barato).

Leia também Experimentamos a paleta de sombras Mini Orgasm, da Nars

Além da sensação gostosa de destensionar o rosto – eu sou o tipo de pessoa que fica com a testa franzida e a mandíbula travada quando está trabalhando – ela faz uma espécie de drenagem no rosto. Tenho usado à noite algumas vezes por semana para esse fim e notei que não acordo mais com aquela cara inchada típica de quando se está muito cansada e desmaia no travesseiro.

Para quem se interessar, o produto pode ser adquirido no site da Foreo ou de outras empresas e também em lojas físicas. Há ótimas promoções de black friday que deixam o preço mais acessível.