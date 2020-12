Testamos a Dazzle, nova linha de maquiagem da Hinode; confira o que achamos

Divulgação Dazzle é a nova linha de maquiagem da Hinode





Não sou uma pessoa que utiliza muita maquiagem , pois valorizo algo mais natural . Recentemente recebi um kit da nova linha da Hinode, a Dazzle e já fiquei feliz com o conjunto de sombras mais sutis e terrosas (R$61,90) e a paleta de contorno, bronzer e iluminador que combinavam com a minha pele (R$74,90).





Além das paletas, testei do kit três pincéis – um para sombra (R$29,90), um para pó (R$39,90) e outro para contorno (R$39,90) e uma máscara de cílios de longa duração (R$48,90).

A maquiagem pronta ficou ótima: fiz de manhã e fui tirar por volta das 19 horas, com ela praticamente perfeita e do jeito que havia feito. Durante o dia senti um pouco de coceira e tive um pouco de rinite, mas acho que não foi da linha Dazzle, já que fiz a maquiagem por cima de uma base e pó que já tinha e que de vez em quando atacam minha rinite.

Começando pela máscara de cílios: tenho um horror a máscaras que deixam pedacinhos do produto nos cílios, fazendo com que eles grudem. Com a máscara da Dazzle, isso não aconteceu. Os cílios definiram bem e ficaram bem aparentes e alongados, deixando o olhar bem mais bonito. O formato do aplicador é muito bom, de modo que consegue atingir apenas os cílios e não borrar com facilidade.

Já a sombra tive sentimentos variados: o quarteto que utilizei era o Gold, com cores puxadas para o ouro, terrosas e suaves. O mais forte e mais próximo do dourado ficou um arraso nos meus olhos, mesmo que tenha a pele mais branca. Achei perfeito para uma maquiagem para o dia ou para quando você quer algo mais suave.

As cores mais claras e próximas da minha pele ficaram quase imperceptíveis, mas passando uma quantidade maior pode ser que o brilho ressalte os olhos. As cores mais clara da sombra também podem ser usadas como uma carta na manga para iluminar áreas da pele.

A paleta de iluminador, contorno e bronzer também foram ótimas, com uma boa cobertura e durando boas 7 horas no meu rosto em um dia bem quente e úmido. Como meu rosto é bem claro, sem querer deixei ele bem marcado com o pincel. Mas para quem tem mais prática, a paleta é fácil de corrigir porque no começo ela não marca tanto. Dá pra esfumar com outro pincel e recomeçar.

Por fim, cabe dizer que os pincéis da linha têm um bom formato e são bem macios, ajudando a aplicar bem os produtos, mas sem machucar a pele. Enfim, trata-se uma linha de maquiagem com um ótimo custo-custo benefício, ideal para levar na bolsa no dia a dia ou em uma viagem curta.