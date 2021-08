Testamos a Base Sérum da Juliette, o mais novo lançamento da Avon

Avon Base Sérum da Avon é o mais novo lançamento









A Avon acaba de lançar hoje (05) a aguardada Base Sérum, também conhecida como a base da Juliette , desenvolvida no centro de inovação da empresa em Nova York. A base, que está disponível em 15 tons e custa R$ 34,99 e é um lançamento bastante aguardado, com lista de espera no site duas semanas antes do lançamento.

Segundo a marca, o produto uniformiza o tom da pele com fórmula que contém ácido tiodipropiônico, auxilia no combate aos radicais livres com vitamina E, promovendo três vezes mais hidratação imediatamente após o uso. O resultado é uma pele com aparência mais saudável, macia e sedosa instantaneamente com o uso contínuo, até mesmo após retirar a maquiagem.

O produto ainda promete controlar o brilho e a oleosidade da pele, isto porque sua fórmula contém microesferas de sílica e ajuda a absorver a oleosidade da pele. Além disso, promete acabamento natural radiante e cobertura leve a média, permitindo a construção de camadas.

A repórter Mariana Quadros experimentou a novidade e conta a seguir o que achou do produto.

Cobertura

Mariana Quadros A base deixou uma textura iluminada, hidratada e leve





Como um sérum, esta nova base da Avon tem uma cobertura muito leve, sem pesar na pele e, ao mesmo tempo, cobrindo minhas manchas super bem. Portanto, ela não só cobriu como também deixou um ar de naturalidade e brilho.





Notei também que cobriu todas minhas linhas de expressões.

Oleosidade

O controle da oleosidade também foi uma das promessas da Base Sérum. Minha pele é oleosa, principalmente depois de um tempo de maquiagem em meu rosto. No entanto, notei que após passar a base ela seguiu deixando meu rosto e minha pele com aspecto de sequinha, sem craquelar ou ficar oleosa, bem de encontro com um sérum de maquiagem.

Tons para de pele negra

Esta modalidade de base tem 15 tons, o tom 340 Q ficou perfeito para minha cor, sem deixar uma aparência cinzenta, amarelada ou alaranjada. Não ficou escura e nem clara demais para o meu tom de pele negra.

Rendimento

A base vem com 30 ml e como ela tem uma cobertura leve e média, acabamos aplicando bastante. Portanto, o único ponto negativo que percebi é que o rendimento dela não é alto, durando cerca de 1 mês para quem gosta de estar maquiadinha diariamente.

Hidratação

A sensação ao utilizar a base é de uma extrema hidratação, cumprindo com o que o produto promete. Minha pele ficou sedosa e lisinha mesmo sem passar grandes hidratantes antes de aplicar a base. Aprovada.