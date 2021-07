Testamos a Base Matte Hidraluronic para pele negra da Vult

Reprodução A base é o mais novo lançamento da marca, promete reduzir as linhas de expressão e melhorar a textura da pele.

































Resumo A base contém ácido hialurônico, substância que ajuda no rejuvenescimento da pele

A base está disponível em 12 tonalidades, das mais clarinhas às mais retintas

O produto promete 8 horas de duração





O mais recente lançamento da Vult, a Base Matte Hidraluronic, carrega uma novidade que não estava presente em produtos anteriores. Desta vez, a base possui em sua composição Ácido Hialurônico, composto usado para combater as rugas, diminuir a flacidez do rosto e corrigir cicatrizes . A base está disponível em 12 tons e custa R$ 39,90.

Segundo a marca, o produto irá deixar a pele mais hidratada, firme, controlar a oleosidade, durar ao menos 8 horas e oferecer um acabamento super matte. Além disso, a base também reduziria as linhas de expressão, rugas e melhoraria a textura da pele. As jornalistas Beatriz Neves e Mariana Quadros testaram a novidade. Veja o que elas acharam.

Beatriz Neves

Reprodução Segundo a marca, o produto irá deixar a pele mais hidratada, firme, controlar a oleosidade, durar ao menos oito horas e oferecer um acabamento super matte.





Hidratação

Apesar de obter um acabamento matte, um dos diferenciais descritos pela marca é justamente a capacidade da base deixar a nossa pele hidratada. Para verificar essa propriedade, eu apliquei o produto com uma esponja no rosto limpo, sem primer. Quando a base secou, minha pele estava seca, mas não tinha um aspecto desidratado. O saldo final foi um rosto viçoso e hidratado.

Rendimento

A Base Matte Hidraluronic é líquida e vem em uma embalagem de 26 ml, assim como outras bases da Vult. A forma de aplicação é simples: basta apertar a ampola que o produto sai em suas mãos. O orifício diminuto presente na base evita o desperdício. Para espalhar a base no rosto todo, eu utilizei, aproximadamente, meia colher de café. O que foi o suficiente, porque senti que cobriu todo o meu rosto e cobriu todas as imperfeições.

Você viu?

Duração

A base garante durar no mínimo oito horas em nosso rosto. Eu apliquei às 9h e às 17h ela ainda estava intacta. Devemos considerar é claro que eu não realizei nenhum exercício físico ou suei, então não é possível saber ao certo com ela irá se comportar nessas situações. No geral, ela cumpre o prometido, durando um período considerável de tempo sem “derreter”.

Linhas de expressão

Outra promessa feita pelo produto é reduzir as rugas e linhas de expressão. Eu não tenho rugas, mas percebi algumas linhas bem visíveis no meu rosto, principalmente nas áreas próximas ao nariz e no canto dos lábios.

Cobertura

A base possui cobertura alta, pois em apenas uma camada cobriu algumas manchas de acne que eu tenho, além das minhas olheiras, que são bem escuras e marrons.

Pele negra

A linha de bases vem em 12 cores: seis para peles claras e seis para peles escuras. O tom que eu usei foi o Q075, que se adaptou perfeitamente ao meu tom de pele. Ele possui um sub tom avermelhado (ideal para pele negra), que não permite que a base fique acinzentada.

Oleosidade

A Base Matte Hidraluronic é indicada para peles mistas a oleosas, prometendo controlar a oleosidade e deixá-la com acabamento mate. Minha pele é oleosa, e após o dia inteiro com o produto, meu rosto estava seco, sem nenhum sinal daquele sebo indesejado. Nesse aspecto, a base satisfaz as nossas expectativas.

Mariana Quadros

Mariana Quadros Minha pele com aspecto sequinha





Oleosidade

Minha pele é mista e tende a ficar oleosa no final do dia. A base vult deixou ela bem sequinha, no entanto, senti que faltou um pouco de iluminosidade na pele, que tem um tom amarelado.

Cobertura

Também notei uma alta cobertura, tenho algumas manchinhas e desapareceram.

Linhas de expressão

Minhas linhas de expressão foram completamente apagadas, mostrando a qualidade do produto.