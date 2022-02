Testamos 5 kits potentes para a hidratação e recuperação dos cabelos

Divulgação Confira as resenhas de kits para o cabelo

No verão, não é incomum que os fios fiquem secos devido as altas temperaturas. É necessário cuidar bem dos cabelos para que eles não percam o brilho, hidratação e vida! A redação do Delas testou cinco kits com finalidades diferentes. Afro Vegan, da Inoar, Hair-Plastia, da Eudora, BioMask, da Prohall Cosmetics, Desmaia Cabelo, da Forever Liss e Force System, da Aneethun. Veja as resenhas.

Kit Desmaia Cabelo Completo (Forever Liss) – R$ 170,90

Divulgação Desmaia Cabelo, da Forever Liss

É importante falar que meu cabelo natural é ondulado e eu prancho para que ele fique liso porque prefiro assim. Dito isso, fiquei muito curiosa para testar a linha “Desmaia Cabelo”, da Forever Liss. O kit vem com cinco produtos: shampoo, condicionador, máscara hidratante, leave-in e o sérum. Eu usei o kit completo por 1 mês. Uma coisa que já chama a atenção na linha inteira é a embalagem, que é muito divertida e daquelas que dá vontade de comprar só de bater o olho. A embalagem do shampoo é bem grande e rende bastante, fiquei surpreendida.

O kit é indicado para todos os cabelos, mas principalmente os ressecados, com frizz e volume em excesso. O meu problema é volume e frizz. Na questão do frizz, não vi muita diferença de quando não usava os produtos, mas em volume e hidratação, fiquei impressionada com a potência da linha. Lavo o cabelo dia sim e dia não, pois ele é bem oleoso, e desde a primeira lavagem com o kit completo já fiquei muito feliz com o resultado. Meu cabelo ficou muito brilhoso e sedoso ao toque.

Arquivo pessoal Cabelo após algumas lavagens com o kit Forever Liss

Dentre os cinco produtos da linha, o meu amor ficou com o leave-in e o sérum. Não tinha costume de usar leave-in em qualquer situação e confesso que achei que não poderia usá-lo pranchando o cabelo, ainda bem que estava errada! Usei uma quantidade pequena para ajudar na escovação dos cabelos molhados e sequei normalmente com o secador, fazendo a chapinha em seguida e finalizando com o sérum. O meu cabelo ficou impecável! Muito brilhoso e aquela com aquela cara de bem hidratado. Com certeza é uma linha que eu indico muito, passa quem é naturalmente lisa ou para quem alisa o cabelo (Gabriela Ferreira).

Leia Também

Leia Também

Linha Force System (Aneethun) – R$ 209,99

Divulgação Force System, da Aneethun

Essa linha da Aneethun promete recuperação de forma intensa de cabelos enfraquecidos e impulsiona o crescimento do fio. Além disso, também promove força, minimiza a queda, hidrata e nutre os fios. Testei o shampoo, dose fortalecedora, máscara e o finalizador. Uma coisa interessante da embalagem é que eles identificam a ordem de cada passo!

O cheiro da linha é muito bom e fica bem nos cabelos! O meu cabelo cai muito devido à condição de hiperidrose, e por isso, não senti que os produtos minimizaram a queda. Para compensar, o meu cabelo ficou bem brilhoso! (G.F.)

Arquivo pessoal Cabelo após algumas lavagens com o kit Aneethun

Algo que senti falta foi o tamanho da dose fortalecedora. O tratamento é condicionante, de recuperação profunda e entendo que deva ser usado apenas uma vez, como dose mesmo. Mas para quem gosta de já ter produtos que rendem mais de uma vez, pode ser uma questão, pois é pequeno. Também não notei crescimento dos fios, mas o meu cabelo é naturalmente bem grande, então talvez em alguém com cabelo curto o resultado seja melhor. No mais, indico os produtos, especialmente para quem precise melhorar o brilho e precisa recuperar os fios.

Kit Ultra Hidratante Biomask Máscara (Prohall) – R$ 89

Divulgação Kit Ultra Hidratante Biomask Máscara Prohall





















Leia Também

Indicada para fios lisos, ondulados, cacheados e crespos, o kit da Prohall ajuda a recuperar secos e danificados já na primeira aplicação. O shampoo é bem hidratante, limpa sem tirar a hidratação dos fios. A máscara, meu produto preferido da linha tem uma textura bem consistente e aquele efeito “desmaia cabelo”, que é o que eu procuro num produto de hidratação. O condicionador completa o tratamento selando as cutículas e garantindo um cabelo ultramacio até a próxima lavagem.

O Shampoo e o Condicionador da linha Biomask possuem formulação desenvolvida com Ácido Lático e o Óleo de Coco, que atuam como um boost hidratante. Já a Máscara de hidratação intensa Biomask possui Manteiga de Karité e o Extrato de Tutano.

Com bom rendimento, o kit tem um excelente custo benefício: o shampoo e condicionador possuem rendimento aproximado de 2 meses e a máscara pode durar até 3 meses, dependendo do tamanho do cabelo. (Fhoutine Marie).

Leia Também

Combo Siàge Hair Plastia com Booster Pro-Aging (Eudora) – R$ 161,20

Divulgação Combo Siàge Hair Plastia com Booster Pro-Aging





Outro kit maravilhoso para recuperar todos os tipos de cabelo, a linha Hairplastia, da Eudora, aposta no ácido hialurônico para dar aquela super hidratação e fortalecer fios fracos e quebradiços. O Shampoo Siàge Hair-Plastia atua removendo os resíduos do cabelo, mas sem deixa-los ressecados, como a maioria dos shampoos anti-resíduos. A máscara retém a água na fibra capilar mantendo a hidratação em todas as camadas do fio, deixando os cabelos macios e encorpados. Já o condicionador ajuda a selar as cutículas após o tratamento, ajudandol a desembaraçar os fios.

Já o Booster (meu produto preferido da linha) contém vitaminas do Complexo de B que reforça a estrutura da madeixa de dentro para fora desativando o envelhecimento. Além disso, ele garante cabelos mais fortes e com 5x menos quebra. Pode ser usado como finalizador, misturado na máscara ou como protetor térmico. Maravilhoso. (F.M.)

Kit Afro Vegan (Inoar) – R$ 82,25

Divulgação Linha Afro Vegan (Inoar)





































A linha Afro Vegan é voltada para cabelos ondulados, cacheados e crespos de todas as curvaturas. A fórmula vegana conteém manteiga de karité (hidratante) e o óleo de rícino, rico em vitamina E, minerais e com propriedade antibacterianas, que nutre, hidrata, repõe nutrientes, sela as cutículas dos fios e deixa os fios macios e com brilho, estimulando também o crescimento.

Todos os produtos possuem um cheiro delicioso, característica da marca, que dura bastante no cabelo. Os cabelos ficam macios e sedosos desde a primeira aplicação. A linha conta ainda com finalizadores na forma de leave-in, ativador de cachos e óleo, que pode ser usado como finalizador ou para umectação. Vale a pena (FM).