Testamento de Chico Anysio é anulado pela Justiça

Morto há oito anos, Chico Anysio deixou um montante de R$ 150 milhões para seus herdeiros. Todavia, recentemente, o testamento do ator foi anulado pela Justiça brasileira, pois Lug de Paula, um dos filhos do artista, ficou de fora da herança.

Leia também: Viúva de Chico Anysio é internada com depressão agravada por morte do artista

arrow-options Reprodução/Instagram Chico Anysio e Malga de Paula

Leia também: A trajetória de Chico Anysio

Lug de Paula ficou conhecido por interpretar o personagem Seu Boneco, no projeto “Escolinha do Professor Raimundo”. De acordo com Leo Dias, durante o programa “Os Cabeças da Notícia”, nesta terça-feira (10), o advogado da viúva de Chico Anysio , Malga de Paula, falará sobre o assunto e dará mais detalhes sobre a anulação do testamento .