Terrorismo em Brasília: ‘não fiz nada de errado’, diz Luciano Hang

O empresário Luciano Hang, cofundador e proprietário da Havan , divulgou um vídeo onde afirma que não participou, mesmo que indiretamente, dos atos terroristas registrados no Distrito Federal no último domingo (8).

Para argumentar que não patrocinou nenhum tipo de movimento que levou manifestantes golpistas até a Praça dos Três Poderes, o bolsonarista exibiu uma nota emitida em novembro do ano passado, onde afirmou que já não tinha relação com atos de caráter golpista que fecharam rodovias pelo Brasil.

“Diante de tudo o que tem acontecido, o empresário Luciano Hang que são falsos boatos, fotos, áudios e vídeos que circulam nas redes sociais de que ele está envolvido, se manifestando ou patrocinando movimentos de paralisação de estradas e rodovias. Manifestações enfrente as megalojas estão sendo organizadas de forma espontânea, sem qualquer vínculo com a Havan ou com empresários. Desejamos o melhor para o Brasil e para brasileiros”, dizia o comunicado.





Ele afirmou ainda que foi muito criticado por praticamente desaparecer após o resultado das eleições presidenciais, que tiveram Luiz Inácio Lula da Silva escolhido como o chefe do Executivo do país.

“Diante do que está acontecendo aí, vejo que alguém sempre quer botar a culpa em outro alguém. Fico com a consciência tranquila, nada fiz de errado, senão ter trabalhado em prol de candidato”, afirmou.

O empresário finaliza o discurso afirmando que agora o país tem um presidente novo, e que os brasileiros devem torcer para que o “piloto” faça uma “boa viagem” ao longo do seu mandato.

“Que o Brasil possa encontrar a paz, a harmonia, felicidade, os empregos que o nosso povo sempre precisa”, enfatiza. “Vamos acabar com o discurso de ódio pessoal. Mais paz, amor e felicidade”, completa.

