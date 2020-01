Terreno de prédio que desabou no Largo do Paissandu terá moradia popular

arrow-options Rovena Rosa/Agência Brasil – 2.5.18 Prédio do Paissandu, no centro de São Paulo

A prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (29) a construção de uma unidade de moradias populares no terreno do edifício Wilton Paes de Almeida, que desabou em 2018 no largo do Paissandu, após um incêndio. O novo prédio, no centro da capital, terá 14 andares e 90 apartamentos.

O terreno pertence ao governo federal e, após negociações, ficou estabelecida a transferência da titularidade da área para a esfera municipal. A exigência era a de que a prefeitura apresentasse à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) o projeto executivo da obra. O acordo para transferência do terreno foi firmado nesta terça-feira (28).

Leia também: Incêndio atinge a Cadeia Pública de Benfica, na Zona Norte do Rio

As obras do prédio estão previstas para começar em 1º de maio, quando a tragédia completa dois anos, deixando sete mortos. De acordo com a prefeitura, como a área do terreno é tombada, o projeto deverá seguir a lei de zoneamento e o plano diretor da cidade. Para a viabilização do empreendimento, serão utilizados recursos do programa Pode Entrar.

A edificação original contava com 24 andares e abrigava, pelo menos, 291 famílias. Situada no Largo do Paissandu , foi inaugurada em 1968, e chegou a ser sede da Polícia Federal, mas estava abandonada há 15 anos, quando foi ocupada.

Embora o prédio fosse de alvenaria, o espaço interior era dividido com paredes de compensado de madeira. A precariedade das condições de vida no local também podia ser constatada pelo sistema de fornecimento de água e energia elétrica, instalados de forma irregular e pagos pelos moradores a pessoas designadas como coordenadores do local.