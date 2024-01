Terremoto no Japão: número de mortos sobe para 126

Reprodução / Record TV – 02.01.2024 Uma série de terremotos, sendo o mais forte com magnitude de 7,6 graus na escala Richter, atingiu o Japão

O número de mortos no terremoto de magnitude 7,5 na escala Richter que atingiu a região de Ishikawa, no Japão , na véspera do Ano Novo, subiu para 126, informaram as autoridades locais no sábado (6).

De acordo com o novo boletim, ao menos 210 pessoas permanecem desaparecidas enquanto as buscas por sobreviventes nos escombros de edifícios e residências desabados chegam ao sexto dia.

Milhares de equipes de resgate estão trabalhando, apesar das condições climáticas adversas e das previsões de queda de neve iminente e de deslizamentos de terra.

O tremor mais mortal em quase oito anos atingiu a costa oeste do país no dia do Ano Novo, destruindo infraestruturas e interrompendo ligações elétricas de 22 mil casas na região de Hokuriku.

