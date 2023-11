‘Terminou comigo… Que sorte!’ Cinco dicas simples podem te ajudar a superar a separação

Sim, é normal sofrer e sentir raiva… Ideias de vingança passarão por sua cabeça… Ah, até que consola um pouco, o tempo em que perdemos matutando os mínimos detalhes da vingança…

O pior que pode acontecer é se deixar tomar pelo sentimento de culpa, puxar para si a responsabilidade pelo relacionamento não ter dado certo, se culpar pelo término, tentando descobrir “onde errou” e pensando desesperadamente em alguma forma de reverter o processo.

A situação não é fácil nem se pode minimizar, mas… Se você está passando por algo assim, tente pelo menos ler o que escrevi aqui na matéria e nas resoluções que coloco abaixo… Tenho certeza de que alguma coisa servirá, mesmo que seja como esboço para a criação de sua própria boia salva-vidas… Quem sabe mais ainda do que uma boia: uma ponte que a/o levará a terras mais seguras…

Sei que você tirará forças (sabe Deus de onde) mas, tirará. Sei disso porque sei que somos fortes, muito fortes. E agora falo especificamente para as mulheres: às vezes nossa aparência é frágil para enganar os predadores… Vergamos, justamente para não quebrarmos, e esse manancial de resistência está ao nosso alcance, bastando para isso apenas alguns minutinhos de interiorização… Portanto: pare neste momento o seu pensamento em redemoinho, acalme o seu coração e leia as dicas da matéria, mas leia, como disse, com a mente e coração receptivos… Elas não são decretos, são sugestões e tenho certeza de que se não for agora, dentro de bem pouco tempo você que me mandou a mensagem que deu origem a este texto me escreverá dizendo que já está segura, em terra firme e muito mais feliz que antes, porque é certo que um relacionamento não termina “do nada” e muito antes deste dia já haviam sinais de desgaste. Talvez sua paixão não tenha permitido perceber totalmente, mas, certamente sua intuição já sinalizava que havia algum problema e, assim sendo, dificilmente você estava completamente feliz.

Acredite: não há uma fórmula mágica para manter um relacionamento eternamente, isso pode ocorrer e ocorre com muitos casais, mas outros, simplesmente acabam. Sentir dor, sofrer é normal, mas perder o foco e se perder na dor não é uma opção. Você é muito mais importante do que a circunstância e plenamente capaz de mover os ventos a seu favor…

Vai passar, aliás, já está passando e muito breve você repetirá o título desta matéria: Ele terminou comigo… Que sorte!

As resoluções:

Ele/ela me deixou, portanto…

1) Chore tudo que tiver para chorar, quebre alguma coisa, queime alguma peça de roupa dele/a e (importantíssimo), coma bastante chocolate. Sim, você pode! As calorias hoje estão liberadas, afinal você precisa sentir-se bem e chocolate ativa a serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e bem-estar. Ele é um excelente consolador (não estou minimizando seu sofrimento), mesmo discordando, faça isso, que mal tem? Se não funcionar, depois você me desmente.