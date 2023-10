Terminais do Transcol ganham iluminação especial para ‘Outubro Rosa’

O mês de outubro marca a realização da campanha de prevenção e combate ao câncer de mama. Para aderir ao movimento e incentivar as mulheres a realizarem o autoexame e mamografias, os terminais de integração do Transcol, a exemplo do Palácio Anchieta e de diversos outros prédios que abrigam secretarias e órgãos de Governo do Estado, recebem, a partir desta terça-feira (10), iluminação especial na cor rosa, durante todo o mês.

Além disso, a Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) fez uma parceria com o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC), que está realizando ações nos terminais e incentivando a realização do autoexame, além de distribuir panfletos com informações sobre a doença.

A Ceturb-ES também vai realizar palestras para funcionárias, com o objetivo de disseminar a cultura da prevenção e para que esse comportamento se multiplique nos diferentes ciclos sociais de cada servidora. “É importante detectar desde cedo a doença para que as chances de cura aumentem. Nada melhor do que a informação para alertar sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento”, frisou o diretor presidente da Ceturb-ES, Marcos Bruno Bastos.

A iluminação especial será projetada nas caixas d’água dos terminais Carapina, Vila Velha, Jardim América e Itaparica.

Ação

A equipe do Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer estará nos terminais das 8h às 17h realizando abordagens, distribuição de panfletos informativos e incentivando a população a ter um olhar mais atento para a doença. Nesta terça-feira (10), eles estarão no Terminal São Torquato; no dia 19, no Terminal Campo Grande; dia 20, no Terminal Itacibá; dia 26, no Terminal Carapina; no dia 27, Terminal Laranjeiras; e no dia 31, no Terminal Jacaraípe.

O “Outubro Rosa” é uma campanha de conscientização que tem o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Em geral, a campanha tem um foco grande no autoexame, mas especialistas do ramo médico alertam que ele não é suficiente para a detecção precoce da doença e que a mamografia ainda é a melhor arma.

Considerado um movimento internacional, o “Outubro Rosa” foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente, com os objetivos de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.

