Terminais do Transcol e Rodoviária recebem exposição CowParade Brasil

Desde a manhã desta sexta-feira (15), os terminais rodoviários do Sistema Transcol em Vila Velha, além da Rodoviária de Vitória, recebem a exposição CowParade Brasil, maior evento de arte urbana do mundo, que chega ao Espírito Santo pela primeira vez. A 14ª edição do evento, que ocorre nos Terminais do IBES, de Vila Velha e de Itaparica, vai até o dia 15 de outubro.



A exposição, composta por vacas customizadas por artistas locais selecionados, também está sendo realizada em outros pontos das cidades, totalizando 40 vacas em Vitória e 20 em Vila Velha. Ao fim do evento, as obras serão leiloadas e o dinheiro será doado para entidades sociais capixabas atuantes nas áreas de educação, saúde e assistência social.

Fonte: GOVERNO ES