Terminais do Transcol abrem espaço para campanha ‘Outubro Rosa’

As usuárias do transporte coletivo que passarem pelos terminais do Transcol, neste mês de outubro, vão poder participar da ação sobre a prevenção e os tratamentos do câncer de mama. A atividade, que integra a campanha do “Outubro Rosa”, é realizada por meio de parceria entre a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) e o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC), que presta atendimento social a pacientes portadores da doença.

A ação tem início nesta quinta-feira (05), no Terminal Itaparica, em Vila Velha, e vai rodar pelos terminais desse município e também de São Torquato, Campo Grande, Itacibá, Carapina, Laranjeiras e Jacaraípe, até o dia 31 deste mês (confira as datas e locais abaixo). A equipe do GAPC vai estar nos terminais das 8h às 17h realizando abordagens e distribuição de panfletos informativos sobre a importância do autoexame e incentivando a população a ter um olhar mais atento para a doença.

“Para a Ceturb-ES, apoiar as atividades da campanha ‘Outubro Rosa’ e compartilhar informações sobre o câncer de mama é muito importante, pois identificar a doença no início aumenta as chances de cura. Queremos nossas mulheres saudáveis, alegres para os desafios enfrentados do dia a dia. Esperamos que o alcance às nossas colegas que utilizam o Sistema Transcol seja em massa, pois é um público que pouco acesso tem das campanhas publicitárias, devido à jornada duplicada”, ressaltou a diretora Administrativa e Financeira da Ceturb-ES, Madalena Santana Gomes.

“Estamos buscando aumentar a divulgação do trabalho que prestamos em todo o Estado. Já atendemos a quase três mil pacientes cadastrados em nossa instituição e o número de assistidos não para de crescer. Por isso, contamos com os meios de divulgação”, explicou a representante do Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer, Anáyle Pereira.

Ela explicou ainda que durante a ação do “Outubro Rosa” serão disponibilizados panfletos informativos sobre o trabalho que o GAPC realiza com pacientes oncológicos acima dos 18 anos, e que explica também como a população pode ter apoio e ajudar por meio de doações.

O “Outubro Rosa” é uma campanha de conscientização que tem o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Em geral, a campanha tem um foco grande no autoexame, mas especialistas do ramo médico alertam que ele não é suficiente para a detecção precoce da doença e que a mamografia ainda é a melhor solução.

Serviço:

“Outubro Rosa” nos Terminais do Transcol

Confira as datas e locais, sempre das 8h às 17h:

Dia 05 Terminal Itaparica

Dia 06 Terminal Vila Velha

Dia 10 Terminal São Torquato

Dia 19 Terminal Campo Grande

Dia 20 Terminal Itacibá

Dia 26 Terminal Carapina

Dia 27 Terminal Laranjeiras

Dia 31 Terminal Jacaraípe

Fonte: GOVERNO ES