Termina namoro de Anitta e Gui Araujo; casal ainda deve ter conversa definitiva

Reprodução/Instagram Namoro de Gui Araujo e Anitta deve ter chegado ao fim

O que os fãs já suspeitavam, esta coluna conseguiu confirmar: chegou ao fim o namoro de Anitta e Gui Araújo. Os dois enfrentavam uma crise no relacionamento e acabaram terminando. Mas segundo fontes da coluna ligadas ao casal, o término pode não ser definitivo, já que ambos ainda devem se encontrar pessoalmente para conversar sobre o assunto e, talvez, acertarem os ponteiros.

Gui Araújo está no Rio, mas não está hospedado na casa da cantora, onde passou grande parte da quarentena. O apresentador da MTV segue no mesmo hotel no Joá, na Zona Sul do Rio, que sempre fica quando vem ao Rio. A conversa entre os dois deve acontecer ainda neste final de semana.

Gui e Anitta engataram um namoro logo no início da quarentena do novo coronavírus. Desde então não se desgrudavam mais. A cantora chegou a conhecer a casa do rapaz, em São Paulo, e ele passou quase toda a quarentena hospedado na mansão da artista no Rio. Procurada, Anitta não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta matéria.