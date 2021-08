Termina casamento de Naiara Azevedo: “9 anos de erros e acertos”

Reprodução Naiara Azevedo





A cantora Naiara Azevedo anunciou, na manhã desta sexta-feira (27), o fim do seu casamento com Rafael Cabral. Os dois estavam juntos há nove anos.

Naiara usou seu perfil oficial no Instagram para anunciar aos fãs que a relação chegou ao fim. “Não existem palavras para expressar o sentimento de ver uma relação chegar ao fim. Mas, existe um momento onde precisamos olhar para nós mesmos e ressignificar algumas coisas. Foram 9 anos de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito! E é em nome desse respeito um pelo outro, que decidimos, por hora, por um fim em nossa relação”, iniciou Naiara Azevedo.

A cantora sertaneja explicou que continua amiga de Rafael e não se arrepende do que viveu com o ex. “Não por que acabou o amor, mas sim porque entendemos que nossos sentimentos se transformaram em amizade! Em algum momento, nos desencontramos na vida a 2, e não é porque um casamento chega ao fim, que ele não deu certo. Para mim deu certo sim, enquanto durou, não tenho arrependimentos!!!!”, explicou.