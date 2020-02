Tereza Cristina se reúne com representantes do MCTIC para discutir conectividade rural

Frida, Meg e Vamp, integrantes da equipe K9 dos cães de detecção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) vão reforçar a fiscalização agropecuária nos aeroportos de Guarulhos (SP) e no Galeão (RJ) no segundo semestre. Posteriormente, serão definidos outros pontos estratégicos como portos e postos de fronteira para a atuação de novos cães.

Os cães K9 também irão trabalhar, quando necessário, na Força Nacional do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), destinada a executar medidas de prevenção, vigilância, assistência e controle de situações de risco epidemiológico e de desastres fitossanitários e zoossanitários que ameacem lavouras e rebanhos.

Vigilância

A atuação de Frida, Meg e Vamp irá aperfeiçoar a vigilância de produtos de origem animal e vegetal nos dois maiores aeroportos do país, graças ao seu faro altamente sensível. O objetivo da utilização dos cães é evitar o ingresso da peste suína africana, entre outras doenças e pragas que podem afetar o agronegócio.

Meg tem o perfil detalhista e paciente pois é uma Golden Retriever. Já Vamp e Frida são da raça Pastor Belga Malinois. Vamp é prestativa, enérgica e esperta. Frida é persistente, corajosa e focada.

Até o final do ano sairá do papel o projeto para construção do Centro Nacional de Cães de Detecção, que será instalado no terreno do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), em Brasília, para abrigar mais cães de detecção. No local, poderão ser alojados até 30 animais por ciclo de formação (tempo médio de três a oito meses).

Seleção

Na próxima semana, será publicado edital com as regras para seleção dos servidores públicos efetivos que irão trabalhar com o trio. Cerca de 500 pessoas já manifestaram interesse em participar da seleção, que resultará na escolha de seis operadores.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 02 a 10 de março de 2020, apenas para servidores que manifestaram interesse no período de 21 de maio a 08 de junho de 2019. A seleção terá duas fases e prevê curso preparatório de 30 dias (encerrado em 26 de junho) para os servidores trabalharem com os cães.

