A variante Delta deve provocar uma nova onda de Covid no Brasil. Segundo Fernando Reinach, porém, faltam elementos para prever o tamanho do desastre que ela vai causar.

“Todos os dados sugerem que ela vai provocar um número grande de casos no Brasil, onde somente 20% das pessoas tomaram as duas doses. Provavelmente veremos mais jovens internados e muitas pessoas não vacinadas morrendo. Me parece quase certo de que teremos uma nova onda, mas o tamanho é difícil de prever, por vários motivos. O primeiro é que não sabemos com precisão a quantidade de pessoas que já foram infectadas no país. Quanto maior esse número, menor vai ser o estrago. O segundo é que não sabemos ao certo como essa variante vai se comportar frente às pessoas parcialmente vacinadas ou imunizadas com vacinas que ainda não foram usadas em locais onde a Delta se espalhou (principalmente a Coronavac) (…).

Em suma, me parece que teremos uma nova onda de infecções, só resta esperar que a pouca vacinação que fizemos até agora seja suficiente para evitar um grande crescimento no número de mortes. Mas, como sempre, é difícil ter certeza, e sinceramente espero estar errado.”

(*O Antagonista)