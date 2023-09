Terceiro bloco dos Jogos da Juventude tem início nesta terça-feira (12)

Com um total de 12 medalhas (quatro ouros, três pratas e cinco bronzes) conquistadas, o Espírito Santo inicia nesta terça-feira (12) a disputa do terceiro e último bloco dos Jogos da Juventude, em Ribeirão Preto-SP. Os estudantes capixabas vão disputar, desta vez, as modalidades de águas abertas, basquete, handebol, natação, tiro com arco e vôlei de praia. A competição vai até sábado (16).

O segundo bloco, que teve as disputas de ginástica artística, judô, tênis de mesa, triathlon e voleibol, foi encerrado no último domingo (10). O Estado fechou a participação na etapa com a conquista de uma medalha de prata, com Rodrigo Coelho, na prova individual do triathlon masculino, e uma de bronze, com Wenna Rodrigues, na categoria acima de 70 quilos do judô.

Rodrigo Coelho já havia faturado um bronze na prova de potência mista do ciclismo, acumulando seu segundo pódio nos Jogos. “A prova no triathlon foi muito boa e foi uma experiência muito boa. O primeiro colocado abriu uma distância boa, eu desci para correr e ouvi todo mundo falando para alcançar ele. Alcancei. Mas, no sprint final, dei meu máximo e minhas pernas começaram a bambear. Não consegui vencer, mas, para mim, foi uma vitória”, comemorou Rodrigo Coelho.

Todas as 27 unidades da Federação estão presentes nos Jogos, que são organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e contam com a participação de quase 5 mil atletas com idade escolar de 15 a 17 anos.

Delegação capixaba

A delegação do Espírito Santo é formada por um total de 190 pessoas, sendo 155 atletas, 27 técnicos e staffs. Todas as 27 unidades da Federação estão presentes nos Jogos, que são organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e contam com a participação de quase 5 mil atletas com idade escolar de 15 a 17 anos.

Com as 12 conquistas até aqui, o Espírito Santo ocupa a oitava posição no quadro geral de medalhas, atrás, em ordem de colocação, de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Distrito Federal. Confira quais foram os pódios capixabas em Ribeirão Preto-SP:

QUADRO DE MEDALHAS

OURO

Davi Gabriel Bastos da Silva (atletismo) – 5000m marcha atlética

Equipe feminina (wrestling) – Emilly dos Santos, Isabela Oliveira, Isabela Kaiser, Joice Barbosa e Victoria Valentina

Isabelly Oliveira (ciclismo) – prova de potência

Joice Barbosa (wrestling) – até 43 kg feminino

PRATA

Edimara Alves de Jesus (atletismo) – arremesso de peso

Rodrigo Coelho (triathlon) – solo masculino

Victoria Valentina (wrestling) – até 49 kg feminino

BRONZE

Davy Gonçalves (wrestling) – até 48 kg masculino

Isabela Kaiser (wrestling) – até 73 kg feminino

Isabelly Oliveira e Rodrigo Coelho (ciclismo) – prova de potência/dupla mista

Isabelly Oliveira (ciclismo) – prova de velocidade individual feminino

Wenna Rodrigues (judô) – mais de 70 kg feminino

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Richard Pinheiro / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99865-0093 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES