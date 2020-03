Terça-feira tem tempo ameno e nublado em São Paulo

Tempo nublado, porém sem chuva na maior parte do dia, marca a previsão do tempo desta terça-feira (2), na capital paulista. A temperatura varia pouco, mas deve permanecer mais amena com oscilações de 17ºC na miníma e a máxima de 25ºC, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas ( CGE ).

Leia também: Crivella culpa população por enchente e morador joga lama nele

Com o entardecer a probabilidade de pancadas de chuva aumentam, porém deve ser rapídas e dar lugar à garoa no final do dia. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 60% e 95%.