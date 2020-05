Terça-feira ensolarada e seca em São Paulo

São Paulo amanhece nesta terça-feira (19) com nevoeiro, mas a taxa de umidade no ar garante um dia seco, com mínima de 30%, segundo a previsão do tempo do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). A recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana.

Apesar do nevoeiro durante o amanhecer e de temperatura mínima rondando a casa dos 12ºC, as nuvens desaparecem durante o dia levando à elevação dos termômetros, que podem chegar aos 26º no começo da tarde.