Terça-feira de frio em São Paulo

Rovena Rosa/Agência Brasil Previsão do tempo para São Paulo é de dia frio

Tempo nublado com algumas horas de céu limpo marcam a previsão do tempo desta terça-feira (30), na capital paulista. A temperatura permanecerá fria. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) divulgou que a mínima será de 14ºC e a máxima de 24ºC.

Leia também: Homem encontra cobra venenosa em casa e animal tem 35 filhotes; confira

Por volta do meio-dia o sol pode aparecer entre as nuvens, garantindo algumas horas de céu limpo. Não há previsão de chuva. A umidade do ar em São Paulo oscila entre 50% e 95%.