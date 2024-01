Terapeuta ayurveda dá dicas para melhorar o funcionamento do corpo

Divulgação Beleza Consciente: terapeuta ayurveda, Renata de Abreu, dá dicas milenares para melhorar o funcionamento do corpo

Você provavelmente conhece alguém que come de tudo e não engorda, ou que é a “falsa magra”, fica com o abdômen dilatado no decorrer do dia. A terapeuta ayurveda Renata de Abreu era essa pessoa. Com 1.78 metros já na adolescência, comia quantidades enormes de alimentos, mas não engordava.

“Lembro-me que, quando chegava à escola, meu abdômen quase sempre me forçava a abrir o botão da calça. Nas aulas, me sentia muito confusa e cansada, era como se meu professor falasse e eu só enxergasse seus lábios se mexendo”, comenta a terapeuta que lança o livro “Ayurveda, modo de viver e suas origens”, em janeiro de 2024.

Após uma consulta com um médico indiano ayurveda, Renata descobriu que apesar de não ingerir açúcares, gorduras e refrigerantes, ela comia alimentos crus e gelados, considerados errados para a constituição do seu corpo.

“O meu organismo gastava muita energia tentando aquecer e digeri-los, por isso me sentia tão cansada e sem foco”, pontua a escritora, que é sobrinha neta de Guimarães Rosa e herdou dele a paixão pela literatura.

Todo mundo já ouviu falar que água morna com limão pela manhã ou bochecho com óleo de coco fazem bem para a saúde. Essas são práticas isoladas e comuns da rotina ayurvédica. “Pensar no que ingerimos é algo fundamental nesse estilo de vida, porque somos o que comemos”, sugere.

O poder dessa medicina se dá pelo bem-estar pleno, não somente do corpo, mas também da mente. É a partir daí que surge a expressão Beleza Consciente.

“Antes de tudo, precisamos entender quem somos, quais as nossas características únicas, para depois desinflamar o corpo e a mente com práticas milenares. Qualquer técnica, exercício físico ou tecnologia será mais eficiente e terá melhores resultados”, explica a especialista que tem mais de 20 anos de experiência.

Mastigar bem os alimentos, não beber líquidos durante as refeições, não se alimentar enquanto estiver nervoso ou trabalhando são alguns “conselhos de vovós” que têm impacto direto no nosso sistema digestivo.

A fraca digestão, que leva ao acúmulo de impurezas no organismo, pode ser também uma “digestão emocional”, com estímulos internos provocados por pensamentos e emoções.

“O propósito é ter atenção com os tipos de sentimentos que aparecem com mais constância e intensidade. Medo, angústia, raiva, culpa e estresse podem gerar o acúmulo de toxinas emocionais e obstruir o fluxo de pensamentos positivos e claridade mental. Essa ideia ajuda a compreender como a Ayurveda é também ligada à práticas de saúde mental, como meditação e mindfulness”, esclarece.

A seguir, Renata dá um pequeno spoiler do seu livro, com dicas do que você deve incluir na sua rotina de cuidados diários com a saúde do corpo e da mente. Confira:

Bochecho com óleo de coco

Consiste em bochechar ou passar óleo pelos dentes por vinte minutos para estimular a higiene oral e a saúde em geral.

“Ao longo da minha vida ayurvédica, venho praticado o bochecho com óleo diariamente e cheguei à conclusão de que cinco minutos diários são suficientes para obter os resultados positivos”, indica a especialista.

Essa atividade deve ser realizada todas as manhãs, a fim de fortalecer as gengivas, clarear os dentes, erradicar a placa, reconstruir o esmalte e eliminar o mau hálito. O ritual também ajuda a eliminar as toxinas do corpo e alivia sintomas da TPM.

Limpeza da Língua

Essa prática elimina as bactérias causadoras do mau hálito, retira toxinas do corpo e prepara o sistema digestivo ao estimular as papilas gustativas.

Tradicionalmente, os limpadores de língua são feitos de cobre, material que proporciona uma ação antibacteriana natural e poderosa.

“Realize a limpeza ao acordar. Abra a boca e estenda a língua para inspecionar se há película ou camada branca. Coloque o limpador na parte de trás da língua e raspe suavemente até a ponta. Repita esse processo até que você não veja mais resíduos acumulados no limpador. Não tenha expectativa de que a sua língua fique rosa e lisa no primeiro dia”, exprime Renata.

Beba água morna com limão

Essa é uma maneira perfeita para começar o dia. “Ingerir isso antes de qualquer outra bebida é recomendado para estimular o agni (fogo digestivo) e preparar o corpo para a eliminação (movimento intestinal)”.

Muitas pessoas também acreditam que beber água morna com limão, com o estômago vazio, auxilia na perda de peso já que a prática pode aumentar a taxa metabólica.

AutoAbhyanga: a automassagem

“A prática consiste em untar o próprio corpo com óleo quente e massagear sutilmente para que penetre na pele”, indica.

Além de ajudar na hidratação, melhora a circulação; estimula os órgãos internos; auxilia na restauração do sistema linfático, nervoso e muscular; tonifica os tecidos; tem efeitos positivos para um sono mais saudável e diminui os efeitos do envelhecimento.

Hidratação dos ouvidos

Colocar algumas gotas de óleo morno em ambos os ouvidos é uma maneira simples e eficaz de manter a longevidade da sua audição e a saúde geral dessa região.

“Gosto de fazer isso antes e durante voos longos, e uso óleo de gergelim. Ela deve ser feita com um conta-gotas, evitando o uso de cotonete”, sugere.

Asanas

O que chamamos de yoga no ocidente são, na verdade, asanas ou as posições de yoga. Asana significa postura. A ayurveda recomenda fazê-la, de 10 a 30 minutos, pela manhã. Ela ajuda a aumentar a circulação, cultivar o equilíbrio, melhorar a flexibilidade e fortalecer o corpo e a mente.

Escovação da pele a seco

Garshana é uma antiga palavra sânscrita que se traduz em “atrito por fricção”. Ao realizar a escovação a seco estimulamos o sistema de drenagem do corpo, que ajuda na remoção de toxinas e resíduos.

“Recentemente, tornou-se bastante popular realizar a técnica usando uma escova de cerdas secas. No entanto, ela pode ser muito dura para quem tem pele sensível. Indico o uso de uma bucha vegetal ou uma luva esfoliante. O ritual pode ser realizado antes do banho, por exemplo”, pontua.

Rotina da noite

Procure focar no preparo do corpo para dormir, tendo em mente o tipo de vida que a maioria das pessoas leva hoje em dia no ocidente. O equilíbrio é a chave para o sucesso.

“Pensando na famosa expressão ‘sono da beleza’, digo que essa ideia pode ser expandida para ‘sono da beleza, da saúde e da longevidade’, quando adotamos uma rotina equilibrada de sono e de preparo para que ele seja verdadeiramente profundo e restaurador”, diz.

Pense em passar quase toda a semana investindo na intenção de ter um sono de qualidade, com o objetivo de fazê-lo cinco vezes na semana, tendo dois dias para estender a noite assistindo a um bom filme ou série na TV, tomando um vinho em boa companhia, indo a uma festa, show ou qualquer evento que nos faça ultrapassar o horário regular do sono.

– Faça todas as atividades intelectuais e sociais que envolvam telefone, tablet e computador somente até às 20h. Após esse horário, a luz da tela e os estímulos mentais inibem a produção dos hormônios envolvidos no processo do sono regenerador, além de estimularem muito a mente, tornando mais difícil a indução do sono antes das 22h;

– Apague as luzes mais fortes da casa ao anoitecer;

– Evite ficar assistindo TV para que o sono venha;

– Invista na compra dos óleos essenciais puros e 100% naturais para realizar rituais de banhos aromáticos e automassagens;

– Faça uma prática de exercícios de respiração antes de dormir;

– Jante até às 19h;

– Invista em uma boa roupa de cama, travesseiros, cortinas tipo blackout para as janelas e tampões de ouvido caso você more em um local barulhento;

– Levante da cama até às 6h, independente do horário em que tenha conseguido dormir.

