Ter – e expor – pelos no corpo é normal! Campanha “Janeiro peludo” está de volta

“Eu me senti tão livre!”, fala Caroline Hockey, 72 anos, sobre o dia que em pulou sem roupa em uma cama elástica na companhia do marido, Mike. O momento especial foi clicado pela nora dos idosos, Jessie Casson, que vendeu a foto para uma campanha publicitária e, logo depois, a imagem se tornou um viral.

arrow-options Reprodução/The Sun Foto do casal nu na cama elástica tirada há seis anos e viralizou

Ao The Sun , Caroline conta tudo aconteceu. Ela relembra que viajou com o marido do Reino Unido à Nova Zelândia para visitar o filho e sua família. “Era véspera de Ano Novo e estávamos todos hospedados em uma casa à beira-mar. Enquanto eu bebia um copo de vinho, meu neto de sete anos Dylan, entrou no quarto querendo que eu brincasse na cama elástica “, fala.

Na época, tinha 66 anos e lembra-se de rir ao pensar em pular como uma criança novamente. Então, ela falou brincando ao marido, que tinha 67 anos: “Talvez eu faça isso nua”. Ao ouvir isso, a nora se animou e pediu para se jogar na ideia.

“Após alguns copos de espumante, eu concordei”, lembra brincando. Ela conta que o filho ficou envergonhado e até fechou os olhos quando os pais tiraram a roupa. “Jessie nos pediu para assinar um termo de consentimento, pois ela planejava vender a foto para uma agência. ‘Por que não?’, falei ao Mike”.

Então, eles assinaram os papéis e foram para a cama elástica brincar como se ainda fossem crianças.

Quatro anos depois, Caroline conta que precisava comprar um cartão de aniversário e foi até uma loja com o marido. Enquanto procurava o que queria, pegou uma foto aleatória e viu o momento que já estava esquecendo: ela e Mike nus pulando na cama elástica.

“Nós achamos hilário e compramos alguns cartões para enviar para amigos e familiares’, fala. Ao contar para Nora o que aconteceu, Jessie disse que vendeu a foto para uma agência que repassou a imagem para alguns anunciantes. “Meu bumbum viralizou”, brinca.

“Já faz seis anos desde que tiramos essa foto nus e ela chegou a todos os cantos do mundo. Estamos curiosos para ver onde mais ela pode aparecer!”, finaliza.