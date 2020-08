TENTOU INOVAR | Homem pede em casamento; resultado não é o esperado

Namorado preparou o cenário inteiro e foi buscar a sua amada. Só não esperava o que iria acontecer Chega um momento em que um homem olha para uma mulher e sabe que é a pessoa certa. A mulher que ele quer junta a ele por toda a sua vida. É muito bom ter essa convicção, mas ainda existe uma detalhe bem importante: ela precisa concordar com isso.

Daí que, por se tratar de uma proposta importante que determinará o rumo não só dessas duas vidas, mas também das outras que costumam sair da união conjugal, os homens normalmente capricham no modo como tais pedidos são feitos.

O anel, que simboliza materialmente a união, não é qualquer anel, mas normalmente é um belo anel, um modo de sinalizar que aquilo tem bastante significado pra ele. O ambiente onde ocorre o pedido também é cuidadosamente arrumado. Isto é, nem sempre é tão cuidadosamente assim.

Esse homem encheu a sala de seu apartamento com balões, preparou uma mesa com um bom vinho e pétalas de rosa, usou também as pétalas pra formar um coração na parede e escreveu “casa comigo” usando diferentes velas no chão de carpete.

Louco pelas chamas do amor, ele não entendeu que essa ideia era péssima, e tais chamas acabaram se espalhando pelo apartamento inteiro, destruindo completamente a casa do homem.

O namorado preparou o cenário inteiro e foi buscar a sua amada. Disse ele que tinha uma surpresa em seu apartamento, e já lhe inculcou a ansiedade. Ele então, segurando as expressões faciais logo antes da revelação do grande momento, olhou pra ela com satisfação e abriu a porta, esperando revelar o cenário que havia preparado.

Ele ousou olhar para o rosto dela, e assim tentaria desvendar a resposta de seu pedido antes dela proferir qualquer palavra, mas não gostou nada do que viu no reflexo de seus olhos: fogo. Na cabeça da mulher, a tal surpresa era ele ter incendiado o próprio apartamento. Por um segundo ela deve ter achado que o homem era totalmente maluco.

Os bombeiros de South Yorkshire, na Inglaterra, foram acionados e conseguiram controlar as chamas. O resultado terrível.

Com a situação esclarecida, e os bombeiros já tendo controlado o incêndio, a mulher pelo jeito se agradou com o pedido de casamento fogoso e aceitou.