Tênis: Thiago Wild está em Nova York e mira US Open

O tenista Thiago Wild chegou no último final de semana a Nova York para a retomada do circuito profissional de tênis. O principal compromisso do paranaense de 20 anos é o US Open, a estreia do atleta em um dos 4 grand slams (os principais eventos do circuito mundial da modalidade). O torneio, que ocorrerá no Billie Jean King Tennis Center, tem início programado para o final do mês de agosto.

“Jogar um grand slam é sempre um passo a mais, jogo de cinco sets, muito diferente em um ano de um tenista. Expectativa é jogar bem, fazer o que venho treinando, e quem sabe avançar algumas rodadas”, declarou o brasileiro com a segunda melhor posição no ranking mundial, a 114ª.

“Sempre gostei de jogar em Nova York, uma quadra rápida com altitude mais baixa. Jogar um grand slam é sempre especial e voltar lá dois anos depois de ter conquistado o título juvenil será muito gratificante pra mim”, afirmou o atleta, que em 2018 foi campeão juvenil do torneio. Além da participação no US Open, Wild aguarda algumas desistências para participar, a partir do dia 20, do qualificatório do Masters 1000 de Cincinnati, que, por conta da pandemia do novo coronavírus, também será jogado em Nova York, no mesmo palco do US Open.

Antes da viagem, o atleta fez uma intensa preparação em quadra rápida no Instituto Tennis Route, no Recreio dos Bandeirantes (RJ). Ele teve a supervisão do treinador João Zwetsch e esteve ao lado do tenista Thiago Monteiro, atual 82º do mundo e brasileiro melhor ranqueado.

Zwetsch destacou a preparação de Wild durante a quarentena: “Fisicamente o Thiago está muito bem preparado. Será a primeira vez que jogará cinco sets, ele não tem experiência em torneios ainda nesse tipo de jogo, mas ao longo da preparação, uma vez por semana pelo menos buscamos colocar jogos de cinco sets para ele”, disse.

Thiago Monteiro

Thiago Monteiro também está em Nova York. O tenista cearense já está confirmado no qualificatório do Masters 1000 de Cincinnati, que começa na próxima quinta-feira (20). Para a disputa do US Open, o tenista já está na chave principal.