“Tenho o homem que eu quero”, diz Jojo Todynho após confusão com affair

Jojo Todynho acordou neste domingo (5) virada no samurai. A cantora desabafou sobre a confusão envolvendo seu atual namorado, Marcio Felipe , com duas exs-namoradas do rapaz, que foram nas redes sociais revelar os relacionamentos e situações comprometedoras.





“Primeiro, eu peço desculpas para a minha assessora, meus empresários, contratantes, família e amigos verdadeiros, mas estou cansada. Eu sou papo reto e não mando recado. Acho que as pessoas estavam com saudade do modo Jojo e comigo não tem caozada. Vocês acham que eu, Jordana, a Jojo Todynho preciso o estar andando com macho dos outros? Vagabunda antiga e piranha aposentada? Nunca precisei ficar com macho de ninguém! Até porque eu tenho o homem que eu quero, a hora que eu quero”, dispara.