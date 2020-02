Tenho dificuldade para me concentrar no sexo; o que fazer? Delas responde

Para que o sexo seja bom, é importante que o casal esteja, realmente, envolvido. Isso que dizer que o prazer dos dois sempre vai ser melhor se ambos estiverem focados na experiência? Na verdade, sim. Porém, existe uma questão que pode atrapalhar o momento a dois: a falta de concentração.

Leia também: Por que só consigo sentir prazer na masturbação? Delas responde

arrow-options shutterstock Segundo especialista, é normal perder a concentração, mas é importante recuperá-la para ter prazer no sexo

Uma leitora do Delas (que não terá a identidade divulgada) nos mandou um email contando que, muitas vezes, não consegue se concentrar na hora do sexo e que isso acaba atrapalhando a experiência com o parceiro. Mas, afinal, como evitar esse problema?

Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que perder a concentração durante a transa não é tão incomum assim. “É mais comum a mulher ter essa dificuldade, porque muitas vezes elas precisam de alguns estímulos a mais e um preparo maior para que o corpo responda aos desejos”, diz a fisioterapeuta pélvica, sexóloga e educadora sexual Débora Pádua.

“Isso pode acontecer justamente pela forma que a mulher ‘funciona’, ou seja, sua fisiologia: ela demora um pouco mais para responder aos estímulos. Às vezes ela precisa primeiro receber alguns toques e estímulos físicos para esse desejo acontecer”, completa.

Leia também: Fui traída e não consigo sentir prazer, o que fazer? Delas Responde

Como não estar concentrado afeta o sexo?

O psicólogo e especialista em sexualidade Oswaldo M. Rodrigues Jr. explica que dispersar a atenção no sexo causa uma reação instantânea ao corpo, o que influencia o prazer. “Isso pode diminuir a ereção em homens e a lubrificação vaginal nas mulheres, assim como diminuí o prazer e a percepção de sensações eróticas.”, comenta.

Porém, não estar tão envolvido assim na “hora H” não afeta apenas a experiência na cama. De acordo com a educadora sexual, é comum que os parceiros comecem a achar que não são desejados pelo outro e isso também tem influência direta no relacionamento.

“É algo que pode afastar o casal, mas desde que não exista uma conversa sobre o assunto. A partir do momento que o homem entende que para ele é tudo mais rápido, mas que a mulher precisa de muito mais fala, toque, carinho para o corpo dela responder, fica mais fácil”, afirma.

O ideal, portanto, é que ambos estejam “ali” tendo uma experiência prazerosa em conjunto.

Como não perder a concentração na “hora H”?

Se perder a concentração, tente recuperá-la. A dica principal para isso é: dedicação. Oswaldo afirma que a melhor forma para manter o foco no sexo é dar prioridade para o que está acontecendo naquele momento, mostrando para si que não há nada mais importante do que aquela experiência.

Outro tipo de dedicação, dessa vez indicada por Débora, é ir além da penetração. “O momento do sexo não é só a penetração, então se você consegue se concentrar no cheiro, no toque, na pegada, pode ficar concentrada. Uma das coisas que ativa bastante as mulheres é um beijo mais demorado, de pelo menos um minuto, por exemplo”, diz.

A especialista também reforça a importância de saber o que o parceiro gosta e, ainda mais, o que você gosta. Assim, se você perceber que ele ou ela está distraído, consegue tomar a iniciativa para dar (e receber) mais prazer. Da mesma forma se você se viu nessa situação de perder o foco, consegue saber quais são os estímulos que funcionam para o seu prazer.

“Mudar posição, masturbação, sexo oral, estimular os seios. Se a concentração acabou indo embora tente voltar pelo beijo, e se você conhece bem o seu corpo vai saber o que te excita bastante e qual estimulo você gosta”, finaliza ela.

Leia também: Tenho muita lubrificação e não sinto prazer; o que fazer? Delas responde

Tem dúvidas sobre sexo, sexualidade ou prazer? Faça como nossa leitora que enviou seu relato e entre em contato pelo [email protected] e nós traremos um especialista para respondê-la com sigilo!